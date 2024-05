Od Srbů ke Slovákům. Neuvěřitelné. Ale chceme hrát s každým, říká kouč Polska

„Takové zápasy jako tady potřebujeme. Pokud je hráči neprožijí, nebudou se zlepšovat,“ upozornil Kaláber.

Na úvod šampionátu Poláci obrali o bod Lotyšsko, když prohráli 4:5 v prodloužení. Další tři duely ztratili. Jejich největšími soupeři v boji o udržení jsou Kazaši a Francouzi, jimž ale podlehli 2:4. S Kazachstánem budou hrát na závěr skupiny v pondělí od 20:20.

K zápasu se ale polští hokejisté neupínají. „My chceme hrát s každým, ale záleží na tom, co nám soupeř dovolí,“uvedl kouč.

Jako příklad zvolil středeční duel se Slováky, který Poláci prohráli 0:4, leč dva góly dostali v 58. minutě. „Kdybychom byli zkušenější, dáme jeden gól a Slováci by znervózněli a třeba chybovali.“

Tomáš Tatar ze Slovenska pálí proti Polsku.

Polští novináři se trenéra ptali, zda přece jen neměl být jejich výsledek se Slováky lepší.

„Někdy jsem z vás rozčarovaný,“ odpovídal Kaláber. „Hrajeme proti mužstvu, které má hokejisty v zámoří, mají Tatara, který je v NHL dvanáct let, mají Slafkovského, který je velkou hvězdou a vy jste rozladění výsledkem. Tomu nerozumím.“

Žurnalisté z Polska razantně odmítali, že by mužstvu vyčítali, že se Slováky prohrálo.

Kaláber ale pokračoval: „Vnutili nám svůj styl hry, zatlačili nás, my jsme chybovali a soupeř z toho těžil. Nám scházejí zápasy s takovými protivníky. Před dvěma roky jsme hráli se Srbskem a dnes se Slovenskem, což je ku..., omlouvám se za to slovo, neuvěřitelné. Je to velký rozdíl.“

Dodal, že Slováci navíc měli před utkáním den volna. „Přesto jsme z toho zápasu vyšli kondičně dobře. Musím týmu gratulovat za to, co předvedl. Ale opakuji, že nám scházejí zkušenosti a trochu štěstí v koncovce. Chyby udělá každé mužstvo, ale my se musíme naučit zakončit akce i pod tíhou zodpovědnosti.“

Útočníci Krzysztof Macias a Mateusz Michalski slaví třetí gól Polska v zápase s Lotyšskem na hokejovém MS v Ostravě.

Kaláber dále upozornil na brankáře. „Uvědomte si, jací proti nám stojí. My máme hráče převážně z polské ligy a v ní takoví gólmani nejsou,“ řekl trenér. „Může trvat tři čtyři, nevím kolik let, než se s touto výkonností srovnáme, pokud se na mistrovství udržíme, anebo spadneme a zase postoupíme. Třeba si těch našich chlapců někdo všimne a půjdou hrát do kvalitnějších soutěží, Macias možná do NHL. A když to spojíme s hráči z polské ligy, budeme moci konkurovat takovému týmu, jaký mají Slováci a třeba to příště bude dva dva.“

Podobně hovořil i útočník Patryk Wronka: „Ano, víme, že dovednostmi trochu zaostáváme, ale vše doháníme charakterem. Učíme se s každým dalším zápasem.“

Soupeři hru Poláků oceňují.

„V každém utkání hrají odvážně. Sledoval jsem jejich zápas se Švédy (1:5), kdy měli brejky. Není to jednoduchý soupeř, ale každý dokáže být nebezpečný, což ukázali i Rakušané proti Kanadě (6:7 v prodloužení). A totéž Poláci,“ řekl slovenský útočník Peter Cehlárik.

Poláci mají před sebou páteční utkání s Američany. Do jejich branky by se opět měl postavit Tomáš Fučík, byť kvůli zranění zápas se Slováky nedohrál.

„Šlo o menší zdravotní problém, měl by být v pořádku, ale nechtěli jsme riskovat. Počítáme s ním na další zápas,“ potvrdil Kaláber.