Návrat po třech letech. Hokejisty Komety Brno povede Pokorný

„Do Komety jsem původně přišel v jiné roli, ale situace kolem Jardy Modrého se vyvinula tak, jak se vyvinula. Dostal jsem od majitele klubu Libora Zábranského nabídku a cítil jsem z jeho strany velký zájem. Dobře mě zná a ví, jak pracuju. Po krátkém uvážení jsem se rozhodl, že nabídku přijmu,“ uvedl Pokorný.

Sedmapadesátiletý Pokorný působil v Kometě v letech 2015 až 2021, většinou jako asistent trenéra. Pouze na začátku ročníku 2020/21 byl krátce hlavním koučem. Před třemi lety odešel do prvoligové Třebíče, odkud se po minulé sezoně do Brna vrátil.

„Poslední tři roky jsem strávil v Třebíči, nyní navazuju na šest krásných let v Brně, kdy jsme slavili dva tituly. Celkově trénuju sedmadvacet let, a že to přišlo právě teď a budu hlavním trenérem extraligového mužstva, toho si moc vážím a jsem za to rád,“ řekl Pokorný. Povýšení do role hlavního trenéra považuje za čest a zároveň zodpovědnost.

Pokorný povede mužstvo s asistentem Jiřím Horáčkem, trenérem gólmanů bude i nadále Jan Švaříček. Realizační tým by se ale měl ještě rozšířit. „Chceme přivézt ještě jednoho asistenta. Chceme se dobře rozhodnout a mít to vyřešené do doby, než půjdeme všichni na led. Ideálně však co nejdřív,“ prohlásil nový hlavní kouč Komety.

Ambiciózní klub se ocitl bez hlavního trenéra poté, co Modrý nečekaně z rodinných důvodů rezignoval. Bývalý vynikající obránce se zkušenostmi z NHL se rozhodl, že bude s rodinou v USA. „Rozhodování bylo hodně těžké. Několik nocí jsem nespal, ale musel jsem zkrátka učinit stanovisko, které je nejlepší pro moji rodinu. Kariéra trenéra musí jít v tuhle chvíli stranou,“ přiznal třiapadesátiletý Modrý, jehož manželka i děti žijí v Americe.

Připravujeme podrobnosti...