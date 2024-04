Ostravský trenér Choleva: Když se Opava cítí komfortně, hraje se s ní těžce

Druhý duel se hraje dnes od 18.00 opět v Opavě.

„Potřebujeme pomoc fandů, dávají nám energii. Play off je o symbióze fanoušek–hráč,“ pochvaloval si atmosféru opavský trenér Petr Czudek. Podotkl, že byť na sebe narazili druhý a devátý celek dlouhodobé části soutěže, nebylo to znát.

„Ostrava se velice dobře zkonsolidovala, má skvělý tým. Obě mužstva do toho dala spoustu energie,“ řekl Czudek. „Sice jsme se netrefili úplně z našich pozic, ale zápas jsme zvládli. První utkání je vždy důležité. Projevilo se na nás, že jsme měli menší pauzu. Byla tam nervozita.“

Ostravský trenér Zbyněk Choleva si povzdechl, že ačkoliv začali sympaticky, výsledek takový není.

Ostravský rozehrávač Matej Majerčák (vpravo) sleduje, jak se snaží získat míč jeho spoluhráč Elyjah Williams a opavský rozehrávač Radovan Kouřil.

„Bohužel jsme ve druhé čtvrtině trochu polevili v obraně, nechali domácím otevřené střely. Do toho jsme ztratili několik důležitých balonů a hloupě založili útok,“ konstatoval Choleva.

„Opavští šli do vedení, otřepali se z nervozity a náskok navýšili.“ Takže rozhodla druhá část hry? „Úplně ne, pořád jsme se mohli dostat zpátky, ale ta fáze hry udala tón utkání a dostala Opavské do klidu,“ odpověděl Adam Choleva. „Když se Opava cítí komfortně, a obzvlášť doma, hraje se s ní těžce.“

Opavský křídelník Jakub Slavík je přesvědčený, že utkání ve druhé desetiminutovce zlomili. „Získali jsme náskok nějakých šestnácti bodů, dobře jsme řešili rychlý protiútok, soupeř několikrát ztratil míč a my úspěšně zakončovali,“ řekl.

Upozornil, že Ostravští nic nevypustili. „Je to play off, dotáhli se na dostřel, na nějakých osm bodů. Tohle je zvednutý prst na zítřek, že i když se dostaneme do většího vedení, musíme hrát až do konce, protože to jsou už zápasy o všechno.“

Co mohou oba celky stihnout před dnešním druhým zápasem?¨„Hlavní bude regenerace. K tomu si řekneme, co fungovalo a co ne, a půjdeme na to. Zápasy jdou rychle po sobě. Nebudeme nic vymýšlet,“ řekl Petr Czudek.

„Podíváme se na dnešní zápas a připravíme se na další. Neskládáme zbraně,“ burcuje Adam Choleva.