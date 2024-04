Ostravský Škranc: Derby ještě nemám v krvi, Olomouc byla špatný krok

A ani mít nemůže, vždyť za Ostravské zatím odehrál 12 zápasů, přišel koncem února z Olomoucka, kam zamířil před sezonou z Hradce Králové. S basketbalem ale začínal v Pardubicích.

„Tam jsem derby vnímal hodně, vždyť jsem za oba východočeské týmy hrál,“ usmál se. „Tady jsem opravdu krátkou dobu, ale cítím z kluků, hlavně těch opavských, že to prožívají, že to mají v sobě, protože hodně z nich hrávalo v Ostravě, odkud přešli do Opavy.“

Dá se moravskoslezské derby srovnat s tím východočeským?

Nedá. Tam nechodí na basket tolik lidí jako tady, v Opavě jich teď bylo kolem dvou tisíc. Tady je výborná fanouškovská kulisa. Všichni jsme se na ty nynější vzájemné souboje těšili. Hrajeme basketbal, abychom jím bavili lidi, a je dobře, že jich tady tolik chodí.

V pondělí a úterý budete hrát doma v Ostravě. Co se dá od těch zápasů čekat?

Doufám, že dobře zregenerujeme. Nějakou roli by mohlo hrát, že Opavští mají starší tým, i když hodně zkušený, mají i širokou lavičku. Tam je vlastně jedno, jestli je na hřišti pětka (pivot) z lavičky, anebo ze základu. Oni jsou silní tak i tak. My musíme pořád hrát naši hru, zodpovědně, pozorně.

Nebyli jste před soubojem s obhájci titulu z Opavy předem odepsaní?

Ne, to určitě ne. Bojovali jsme s Kolínem (v předkole play off – pozn. red.), abychom se dostali do čtvrtfinále. A chtěli jsme v něm Opavu. Věděli jsme, že dostat Nymburk by bylo spíše takové, že bychom si šli hlavně zahrát. Tou kvalitou se mu asi nevyrovnáme. Ale s Opavou, co vím z minulé sezony i té nynější, Ostrava sehrála výborná utkání. V tomto ročníku to domácí ztratila až v prodloužení a v Opavě podlehla o pět bodů... Dá se s ní hrát, což jsme v tom druhém střetnutí ukázali.

Jak vnímáte, že vaším nynějším basketbalovým domovem je stařičká hala Tatran?

Jako hráč jsem do ní jezdil rád. Baví mě basketbalové haly, které mají nějakou historii, mám rád haly, kde je pouze hřiště na basketbal a nejsou to jen nějaké školní tělocvičny, kde je milion čar a skoro nevíte, kde běhat. Takže haly jako v Opavě, Děčíne i Tatran, to je nádhera.

David Škranc se chystá zblokovat opavského Jakuba Šiřinu.

Co rozhodlo, že jste přijal nabídku z NH Ostrava až během sezony, když o vás zástupci klubu stáli už před tímto ročníkem národní ligy?

Před sezonou jsem úplně nevěděl, jak bude tým v Ostravě vypadat. Byla to pro mě taková neznámá. K tomu to pro mě bylo první angažmá docela daleko od mého bydliště v Pardubicích, takže jsem zvolil Olomouc. Jenže to se ukázalo jako špatný krok. Ale litovat už nemohu. Jsem rád, že mi Ostrava nabídla pomocnou ruku, abych se dostal z problémů v Olomouci.

Oč šlo?

Vlastně jsme tam pořádně nehrál. Trenér mě nechtěl vůbec využívat, takže jsem rád, že mě Adam Choleva, Laco Kudela a celý ostravský management přivítali.

Nebyl problém do mužstva zapadnout už v rozjeté lize?

Ne, mezi námi není nějaký věkový rozdíl, všichni si rozumíme. Parta je skvělá.

Během soutěže se v ostravském kádru vystřídalo několik Američanů. Je znát, že si tým i s nimi nyní přece jen sedl?

Důležité je, že se s nimi dá bavit, jsou i hodně lidští. A pokud jde o hru, v Evropě jsou většinou už nejméně druhým třetím rokem, takže ten evropský styl basketbalu mají trošku zažitý. V šatně je s nimi sranda.

Takže máte zájem zůstat v NH Ostrava i další sezonu?

Určitě, jestli mi nabídnou prodloužení smlouvy, mám opci, tak budu rád. Mně se v Ostravě líbí. Je tam o mě postaráno. (usmál se)