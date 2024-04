Opava proti Ostravě. Velká basketbalová bitva o semifinále startuje

Přesto si Ostravští ve čtvrtfinále ligy Opavské přáli...

„Nejen kvůli sportovní stránce, ale i kvůli atmosféře. Je to derby, plná hala bude v Opavě i u nás,“ řekl Choleva. „Od začátku bude mít náš souboj náboj jak na hřišti, tak v hledišti,“ potvrdil opavský trenér Petr Czudek.

Série na čtyři výhry startuje dnes a zítra v 18.00 v Opavě. Do Ostravy se přesune v pondělí (19.00) a v úterý (18.00).

„Jdeme do vyřazovacích bojů z druhého místa, což je super výsledek, ale v play off se všechno maže. Je to úplně jiná soutěž,“ uvedl Czudek. „Derby je zrádné. Bude záležet na každé sekundě hracího času, která může ovlivnit nejenom jednotlivý zápas, ale i celou sérii. Musíme být koncentrovaní. Ostrava má velice dobrý tým a je schopna využít i lavičku.“ Rovněž Adam Choleva ocenil protivníky: „V kádru mají Šiřinu, což je jeden z nejlepších rozehrávačů poslední dekády v lize, zkušeného Gniadka, výborné pivoty Pecháčka a Puršla, skvělého rozehrávače Kouřila. Mají jména, mají kvalitu – a hlavně zkušenosti.“ Takže?

„Na druhou stranu jsou starší než my, takže jejich regenerace v tom intervalu, kdy jdou zápasy rychle za sebou, bude trochu pomalejší,“ doufá ostravský kouč. „Když budeme agresivní a budeme se držet plánu, co chceme hrát, věřím, že jsme schopni jim nějaké trable způsobit.“

Pokud jde o věk hráčů, opavský průměr je 30 let, ostravský 24.

Opavští basketbalisté Filip Zbránek a Radek Farský

Každopádně Choleva uznává, že porazit Opavu čtyřikrát nebude jednoduché... „Je to dost,“ podotkl. „Porazit ve čtyřech zápasech jakéhokoliv favorita je složitější. Pokud hrajete méně zápasů, může tam být kouzlo překvapení, ale u delších sérií se většinou projevuje zkušenost, kvalita a šíře kádru. Uvidíme, jak bude fungovat případná únava.“

Opavští si před čtvrtfinále pojistili hned čtveřici hráčů. Na další tři roky se klubu upsali Radovan Kouřil a Jan Švandrlík. O rok prodloužili smlouvy Filip Zbránek a Luděk Jurečka.

„V Opavě jsem spokojený. Minulou sezonu jsme měli fantastickou. Věřím, že letos se nám podaří něco podobného,“ uvedl na klubovém webu rozehrávač Radovan Kouřil.

Opava vyjma Slováka Jakuba Mokráně nadále sází na české hráče, zatímco Ostravští mají v kádru pět cizinců. „Má to své plusy i minusy, nikdy to od nás nebude tak týmové, ale cizinci jsou na tom většinou individuálně o trošičku líp než domácí hráči,“ řekl Adam Choleva.

Čtvrtfinále národní ligy BK Opava – NH Ostrava V Opavě se týmy utkají dnes a zítra od 18.00, případně 26. a 30. dubna, vždy v 18.00. V ostravské hale Tatran se mužstva střetnou v pondělí od 19.00 a v úterý od 18.00, a pokud nebude rozhodnuto, i 28. dubna v 17.30. V této sezoně Opava vyhrála v Ostravě 102:96 v prodloužení a doma 80:75.