Basketbalisté Ostravy a Olomoucka postoupili do play off NBL

Zbylé dvojice už dříve vytvořily Ústí nad Labem s Pardubicemi a Děčín s Brnem.

Zdravotními problémy sužovaní kolínští basketbalisté vstoupili do utkání tragicky a už v první čtvrtině vinou nepřesné střelby a nedůsledné obrany nabrali až pětadvacetibodové manko; po úvodní desetiminutovce prohrávali 10:34. Hru pak sice vyrovnali, ale rozdíl už neklesl pod 18 bodů, v jednu chvíli naopak narostl až na 30 a hráči Nové huti si postup hlídali.

Benjamin Stevens k výhře přispěl double doublem za 14 bodů a 12 doskoků, 14 bodů zaznamenal také Elyjah Williams. Kolínský Filip Halada nastřílel 15 bodů.

V Olomouci začali lépe Pražané a až do poloviny třetí čtvrtiny se drželi v mírném vedení. Pak se ale povedla domácím od stavu 52:54 dvanáctibodová šňůra a Hanáci, kteří do vyřazovacích bojů postoupili z posledního místa a stejně jako v úterý nasadili do zápasu jen sedm hráčů, už šanci nepustili.

K postupu je táhli zejména Amin Adamu, který byl s 23 body nejlepším střelcem zápasu, a Chris Vogt, který dal o dva body méně a přidal 9 doskoků. Za USK zaznamenali po 21 bodech Walter Williams a Patrik Samoura, jenž k tomu doskočil 11 míčů.