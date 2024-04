My si hlasy nekupujeme. Hadamczik se vyjádřil k financování mistrovství světa

Tisková konference byla svolaná, aby národní tým představil posily z NHL a zveřejnil nominaci na České hry. Kromě členů realizačního týmu za stůl usedl také Hadamczik, který chtěl řešit i jiné záležitosti než dění okolo reprezentace.

O co šlo? Redaktoři iDNES.cz v minulých týdnech upozornili na několik kauz spojených s vedením českého hokeje. Na přímou výzvu o vyjádření Hadamczik nikdy redakci neodpověděl. Vyjádřil se až nyní.

1 Očekávaný příjem ze vstupného

Při sestavování rozpočtu na mistrovství světa hokejový svaz podle informací iDNES.cz podhodnotil příjmy ze vstupného (o 246 milionů korun oproti roku 2015) a díky tomu mohl požádat o 310 milionů z veřejných dotací, které mu Praha, Ostrava, Moravskoslezský kraj i Národní sportovní agentura (NSA) odsouhlasily.

Hokejový svaz tyto kroky odmítl vysvětlit a nereagoval ani na otázku, proč poslal do klubů okolo 60 milionů korun za údajnou propagaci mistrovství světa. „Vám odpovídat nebudeme,“ zopakoval Hadamczik v pondělí.

2 Miliony klubům na propagaci MS

Vůbec poprvé však veřejně uvedl, že extraligové kluby dostaly každý po třech milionech korun, ačkoliv svaz od podzimu opakovaně mluvil o dvoumilionové sumě. O tomto nesouladu již redakce iDNES.cz informovala stejně jako o tom, že finanční příspěvek některé kluby vnímají jako snahu koupit si jejich hlas před červnovými volbami prezidenta a výkonného výboru.

„Kluby dostaly stejné peníze. Jestli extraliga dostala tři miliony, tak tři miliony dostal každý klub,“ řekl na tiskové konferenci Hadamczik.

A pokračoval: „Mně hokej nepatří, byl jsem zvolený proto, abych dělal pro hokej. Jestliže jsme nasmlouvali partnery, je naší povinností dávat peníze do klubů. Ne kupovat si hlasy. Nerozdávali jsme peníze ze vstupenek. Po MS se udělá ekonomická rozvaha, budou přizvání zástupci extraligy, první ligy, druhé národní ligy a krajů. A pokud bude výdělek, tak oni rozhodnou, jak půjdou peníze do hokeje.“

3 Budování nové Síně slávy

V březnu měla být hotová nová Síň slávy v uličce Nekázanka, kam ji hokejový svaz přestěhoval z obchodního centra Harfa. To leží jen pár metrů od O2 areny a během šampionátu mohly původní Síň navštívit statisíce lidí.

Svaz se ji však minulý rok rozhodl zrušit a přestěhovat do menších prostor. Nejdříve našel obchodní centrum Palladium a podepsal s ním memorandum o spolupráci, výkonný výbor dokonce už dal pokyn uzavřít i finální smlouvy.

Pak ovšem jednání náhle přerušil. Prostředník při jednání s Palladiem Jaromír Zavřel a společnost contaYner za to vyčíslili škodu deset milionů korun a chtějí částku po svazu uhradit.

V Nekázance se navíc při budování objevily nečekané potíže a zvýšené náklady.

Hadamczik v pondělí vysvětloval, že náklady na údržbu a opravy na Harfě byly příliš vysoké. „Nové prostory jsme našli v Palladiu, kde jsme jednali s člověkem, který se nám představit jako marketingový ředitel. Dal kolegům podepsat memorandum, které nic neříká. Pak jsme zjistili, že chce být prostředníkem mezi námi a Palladiem, a s tím jsme nemohli souhlasit. Potřebujeme garanci, když investujeme velké peníze. S ředitelem Palladia jsme si věci vyříkali. A já jim zavolal, ať se nezlobí, ale že jdeme jinam.“

Memorandum má redakce k dispozici a uvádí se v něm podrobně podmínky, za kterých měla Síň slávy v Palladiu fungovat.

Hadamczik dále nařkl redakci iDNES.cz, že píše o Síni slávy v dubnu, když v březnu svaz uvedl termín otevření: „Patnáctého března vyšla zpráva, že budeme novou Síň otevírat 7. května.“

V tiskové zprávě z 15. března však žádné datum otevření není.

4 Zrušený zájezd na NHL

Hadamczik se vyjádřil i ke zrušenému zájezdu na NHL, který původně slíbil vítězi juniorské extraligy. Třinečtí mladíci však místo cesty za oceán dostali vstupenky do Prahy na podzimní duel New Jersey Devils a Buffalo Sabres.

„Pro dobrotu na žebrotu,“ posteskl si Hadamczik. „Já jsem pro, aby se juniorský hokej zlepšil. Navrhl jsem zájezd a výkonný výbor to podpořil, to je pravda. Jelikož je ale domácí mistrovství světa, požádali jsme Asociaci profesionálních klubů, aby klukům zajistila dva zápasy na šampionátu včetně ubytování a stravování. APK to odsouhlasila ještě před koncem soutěže. Třinec dostal tuhle nabídku, ale trenéři Juřík a Mucha nám oznámili, že v tomto termínu jedou do Tater na soustředění a požádali, jestli bychom jim nedali 32 vstupenek na NHL v Praze. To je skutečnost, ne podraz Hadamczika.“

„Upřímně, my to vzali jako podpásovku. Kluci jsou obrovsky zklamaní. V první chvíli se ptali: Proč? Jak je to možné? Vždyť to slíbili,“ řekl pro iDNES.cz trenér třineckých juniorů René Mucha už o víkendu.