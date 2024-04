Klepač z Olomoucka: Vize? Vyhrát. I kdybychom měli na palubovce umřít

V olomoucké Čajkaréně uvidí diváci vyřazovací boje vůbec poprvé. Olomoucko play off hrálo naposledy ještě během působení v Prostějově v roce 2019. O rok později sice Redstone mezi nejlepší tuzemské týmy postoupil, ale soutěž přerušil covid. A v roce 2021 se už konal přesun do krajského města.

Odchovanec klubu Erik Klepač se pod výsledek podepsal značnou měrou. V prvním vítězném zápase předkola na palubovce USK (76:66) překonal svoje bodové kariérní maximum, když zaznamenal třináct bodů za jeden extraligový zápas.

A v klíčovém utkání bilanci ještě vylepšil – pod druhou porážku Pražanů se podepsal patnácti body.

„Já jsem už před sezonou říkal, že budu svoje maximum chtít překonat. A své slovo držím. Trošku mě mrzí, že to přišlo takhle pozdě, ale přišlo to v důležitých utkáních, takže jsem na sebe pyšný a jsem samozřejmě rád, že to vyšlo,“ říká třiadvacetiletý student tělovýchovy a sportu se specializací pro vzdělávání ve velmi dobrém rozmaru poté, co se v Čajkaréně ochotně fotil a podepisoval malým fandům.

Erik Klepač (30) z Olomoucka a Martin Svoboda z Písku na doskoku

Stal se z USK váš nejoblíbenější soupeř?

Daří se mi proti nim, to je fakt. Jsem rád, že jsem konečně něco předvedl před domácím publikem. Od začátku jsme to vzali do svých rukou, nic jiného než play off jsme nechtěli. Postavili jsme se k tomu čelem, hráli jsme skvěle týmově, v obraně nám to klapalo. Musím nás fakt pochválit, hráli jsme dobře a play off si zasloužíme.

Pomohla vám k osobnímu rekordu i účast v evropském Adria cupu a československém poháru?

Určitě. V lize se mi moc nedařilo, ale v Adria cupu jsem zahrál pár dobrých zápasů, stejně tak i v československém poháru. To mi zvedalo sebevědomí a už jsem jen čekal na to štěstíčko.

Prakticky celý první poločas jste proti USK dotahovali. Pak přišla série dvanácti bodů v řadě.

To bylo klíčové. USK se nevzdávalo celý zápas, trefili hodně trojek, jsou tvrdí. Rozhodčí to pískali, nám pomohlo, že se vyfauloval Šafařík. My jsme dostávali dost trestných hodů, které jsme proměňovali s větší úspěšností. Ale USK mělo zase lepší úspěšnost než v prvním zápase u nich doma, tím nás v pátek dost trápilo. Proto jsme hráli celou dobu vyrovnaně, ale podrželi jsme si to a máme vítězství.

A také mělo značně širší kádr než vy.

První zápas jsme vyhráli, takže jsme měli jasnou vidinu a neřešili jsme, jestli ještě můžeme nebo nemůžeme. Proto jsme do toho šli s tím, že do toho dáme všechno, i kdybychom na palubovce měli umřít.

Takže vás ve čtvrtfinále čeká hegemon z Nymburka. Začínáte ve čtvrtek venku.

Bude to těžký oříšek. Máme dost času na to se připravit. Jsou o něco tvrdší než USK, zkušenější. Ale my do toho zase dáme všechno. Po čtyřech letech jsme postoupili, takže odevzdáme sto procent a určitě nechceme dostat 0:4 na zápasy.

Erik Klepač z Olomoucka útočí proti Ústí.

Jste místní odchovanec, jak postup prožíváte?

Je to obrovský úspěch. Dva uplynulé roky jsme hráli o udržení, letos se sešel fakt kvalitní tým. Začátek nám nevyšel, ještě jsme se hledali, ale postupem času se doplňujeme víc a víc, každý už zná svoje silné a slabé stránky.

Oslavil jste úspěch, nebo jste mazal za počítač psát bakalářku?

Trošku jsme to oslavili, musím si samozřejmě taky trochu odpočinout. Dal jsem si oraz, dnes k tomu zase sednu.

Jaké máte téma?

Zásobník cvičení pro útočné a obranné doskakování v kategorii U15. Je mi to blízké, sám jsem se letos na zlepšení útočných doskoků zaměřoval.

A stíháte, nebo se teď soustředíte jen na basketbal?

Moc ne, bude to teď náročnější. Trošku se s prací trápím, ale věřím, že mi když tak klub vyhoví. Po každém tréninku hned běžím domů psát a učit se. Doufám, že to zvládnu.

V nejhorším máte v srpnu další termín…

To jo, ale chtěl bych si užít prázdniny, a ne se přes léto zaobírat školou. Rád bych si po náročné sezoně dopřál trošku odpočinek.

Mluvil jste o tom, že jste našli své slabiny i silné stránky. Co je silná stránka Olomoucka?

Že jsme všichni jeden tým.

