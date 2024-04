Z pádu k vzestupu. Vyhazovu jsem se vůbec nebál, tvrdí kouč Olomoucka

„Nepřestali jsme věřit, že se to otočí,“ vypíchl hlavní důvod výsledkového obratu trenér týmu Andrew Hipsher.

Olomoucko premiérově postoupilo do vyřazovací fáze. Vnímáte to jako úspěch?

Jsem velmi šťastný za klub, město, vedení a naše hráče, kteří postoupili do vyřazovací části poprvé v klubové historii. Kdykoli dosáhnete něčeho, co se nikdy nestalo, mělo by to být vnímáno jako úspěch. Ovšem tím to pro nás nekončí. Máme velkou motivaci sezonu prodloužit, jak to jen půjde.

Tým měl také špatné období. Nenapadlo vás, že po sérii devíti porážek v deseti zápasech na konci loňského roku může vedení klubu sáhnout ke změně na postu trenéra?

Vůbec jsem se nebál, protože jsem věděl, proč k těmto porážkám došlo. Pokud by to vedení neuznalo, bylo by to nešťastné. Naštěstí pochopili, že jsme od října do začátku ledna neměli na soupisce skutečného centra a na začátku prosince jsme kvůli zranění ztratili svého nejproduktivnějšího hráče Marcuse Shavera. Náhrada za něj dorazila až na konci ledna. Ve všech zápasech jsme ale bojovali a neztráceli víru, že se to zlomí. Věděli jsme, že když bude sestava kompletní, bude to mnohem lepší.

Sezona byla dlouhá, tým hrál i Český pohár a Alpe Adria Cup. Bude mít na konci ligy dostatek sil?

Předně je skvělé, že se nám podařilo postoupit do finálových turnajů v obou pohárových soutěžích. Ohledně únavy věříme výroku trenéra Boba Knighta, podle něhož je poměř mentálního a fyzické opotřebení čtyři k jedné. Souvisí to se spoustou věcí, v našem případě to znamení, že pokud budeme myslet, že jsme unaveni, budeme. Když to neuděláme, nebudeme. Nemáme největší rozpočet ani širokou soupisku, ale máme psychicky odolné hráče, kteří bojují a mají srdce.

Andrew Hipsher je na práci s basketbalisty Olomoucka nažhavený.

Klíčoví hráči hrají pravidelně v každém zápase přes třicet minut. Je to optimální zátěž?

To je relativní. V Realu Madrid asi ne, pro nás je to v této sezoně ale optimální. Víc než pětatřicet minut nehraje nikdo, přes třicet tři hráči. Osm má pravidelně dvouciferné minuty, a to je dostatečné.

V předkole narazíte na Kolín, nebo USK Praha. Kterého soupeře byste si přál?

Z těchto možností si nevyberete. Oba soupeři mají svoji kvalitu a uznávám trenéry i hráče. V každém případě chceme hrát tvrdě a současně chytře a budeme doufat v příznivý výsledek a postup do čtvrtfinále.