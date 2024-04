Olomoucká premiéra. Ligové čtvrtfinále proti Nymburku je za odměnu

„Na půdě soupeře jsme dokázali Nymburk potrápit, i když jsme dostali několik tvrdých úderů. Musím ocenit své hráče, že se nepoložili, oklepali se a dál bojovali. Ukázali jsme velkou hrdost. V naší hale můžeme čekat nečekané. Nelze předvídat, co se stane,“ míní trenér Olomoucka Andy Hipsher, který doufá, že jeho svěřenci zlepší úspěšnost trestných hodů, jež je především ve druhém zápase stály lepší výsledek.

Olomoucku se herně povedl zejména první zápas, kdy o poločase nad jasným favoritem série dokonce vedlo, jenže v poslední čtvrtině zradila Olomoučany koncovka. Nakonec z toho byla porážka 81:103. Druhý, páteční zápas ovládl Nymburk poměrem 69:61.

„Na půdě soupeře nás trápila střelba, což bylo dáno nymburskou obranou. Točí na nás dvanáct hráčů, jsou fyzičtí a je to těžké, ale s tím jsme do té série šli. Je to play off a Nymburk je vítěz základní části. Doma musíme zapracovat na doskoku, který Nymburku hlavně ve druhém zápase hodně pomohl,“ vidí cestu k úspěchu kapitán Olomoucka Lukáš Feštr.

Před loňským rokem vyhráli Středočeši osmnáct ligových titulů. A poté, co loni vypadli už v semifinále, chtějí letos opět vystoupat na nejvyšší metu.

„Přesně takové velké mače jsme chtěli hrát. Kvůli nim jsme pracovali v průběhu celé sezony. Jsou za odměnu. Podařilo se nám postoupit mezi nejlepší osmičku, teď chceme našim fanouškům ukázat, že jsme si to zasloužili,“ pověděl Hipsher. „Rozhodně dáme do zápasů veškerou energii, co v nás po náročném programu posledních měsíců zbyla. Na odpočinek bude dost času, až sezona skončí,“ řekl kouč.

V den utkání dorazí do Olomouce také nový pohár Jiřího Zídka staršího pro vítěze Kooperativa NBL. Od 9 hodin bude vystavený v OC Šantovka a následně od 17 hodin přímo v Čajkaréně.