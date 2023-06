Hřensko trápí zavřená soutěska. Chybí peníze, o práci přišlo 11 převozníků

„Návštěvnost si vyhodnocuji minimálně jednou týdně. Do Divoké soutěsky se v meziročním srovnání vydalo o čtyři tisíce návštěvníků více,“ uvedl starosta Hřenska Zdeněk Pánek (Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná). „Finanční ztráty z uzavřené Edmundovy soutěsky to ale nevyrovná,“ poznamenal starosta.

Podle něj by návštěvníků v Divoké mohlo být ještě více, ale některé odradí komplikovaný přístup do soutěsky. „Jde se po poměrně strmých schodech, což nám odvádí klientelu. Návštěvníci vyššího věku, ale i rodiny s malými dětmi nebo maminky s kočárky se do soutěsky nedostanou. Máme i postřehy, že někteří to v půlce cesty vzdají a vracejí se zpátky. Nejenže musí sejít po strmých schodech dolů, stejnou cestou se musí i vrátit,“ vysvětlil starosta.

V Divoké soutěsce turisty aktuálně vozí tři lodě, ty z Edmundovy jsou uvázané pod skálou v přístavišti. „Museli jsme propustit jedenáct převozníků, a jestli si zatím najdou jiná místa, bude pro nás velký problém, kdo vůbec bude bidlovat, až se Edmundova soutěska otevře,“ popisuje Zdeněk Pánek.

„Převozník totiž musí mít kapitánské zkoušky, musí umět ovládat loď a znát cizí jazyk. „A takového člověka nenajdeme na ulici. Musíme si ho vychovat postupně,“ poznamenal starosta.

Uzavření Edmundovy soutěsky má nejen na Hřensko, ale i na zdejší podnikatele velký ekonomický dopad. Příjmy z lodní dopravy v soutěskách jsou pro obec zásadní.

„Snažíme se, abychom docílili co nejdříve obnovení provozu, ale to se nám letos nepodaří,“ poznamenal starosta s tím, že kolují zprávy o uzavření Edmundovy soutěsky i v příštím roce. „To by pro nás bylo skutečně likvidační,“ dodal starosta.

„V současné době jako obec nemůžeme dělat nic. Zbývá nám tak akorát prosit správu parku, aby veškerá potřebná opatření udělala co nejrychleji a skutečně se začalo s obnovou v Edmundově soutěsce. V části, která je pro nás rozhodující, se stále nic neděje,“ konstatuje starosta.

Správa parku se zhruba za měsíc chystá nad Edmundovou soutěskou provést zkušební sanaci malého úseku, což znamená, že odborníci prozkoumají stabilitu skalních bloků a zdejších dřevin po požáru, případně zkusí jeden úsek zkušebně zajistit.

„S obcí i s podnikateli máme společný zájem na návratu turistů do Edmundovy soutěsky. Pilotní zásah nám ukáže náročnost prací a po vyhodnocení budeme mít časový odhad, jak dlouho by mohlo zprůchodnění celé Edmundovy soutěsky trvat,“ popsal aktuální plány národního parku jeho mluvčí Tomáš Salov.

