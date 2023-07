Požární stráž nad českými lesy bude držet slovenská firma. Dostane až 62 milionů

Potřeba zajistit možnost hašení s využitím vrtulníků vychází ze zkušenosti mimo jiné z loňského požáru v Národním parku České Švýcarsko, který zasáhl přes 1 000 hektarů lesa. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se po červnovém nástupu do úřadu obrátil na ministerstvo obrany a armádu s dotazem, zda by právě armáda nebyla schopna potřeby pokrýt. Aktuálně to ale není možné.

Zakázku kryjí dvě smlouvy, jedna s ministerstvem zemědělství, do jehož resortu spadá státní podnik Lesy ČR, na vrtulník v Přerově. Druhá smlouva je s ministerstvem životního prostředí pro vrtulník v Mělníku.

Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý řekl, že jeho resort zaplatí za jeden vrtulník pro případné hašení v hospodářských lesích, další peníze za službu druhého vrtulníku bude hradit ministerstvo životního prostředí pro hašení primárně v národních parcích.

Tři čtvrtiny nákladů pokryjí podle dřívějších informací peníze z evropských fondů. Celková cena pro ministerstvo zemědělství může být podle smluv maximálně 39,87 milionu korun včetně DPH a pro ministerstvo životního prostředí 22,81 milionu korun včetně DPH. „Tato celková cena je cenou nejvyšší, objednatel uhradí skutečnou cenu za zajištění provozu (pohotovosti) a za provedení hasebních letů,“ píše se shodně v obou smlouvách.

Pohotovost má Heli Company držet od soboty 15. července do konce měsíce denně mezi 07:00 a 20:00, v srpnu a do 15. září bude pohotovost končit o hodinu dříve. Služba bude přednostně sloužit k hašení lesů podléhajících ministerstvu zemědělství, v případě potřeby může stát vrtulník povolat i k požárům v lesích v působnosti ministerstva životního prostředí. Leteckou hasičskou službu bude moci Česko poskytnout i okolním státům, pokud to bude nutné.

Výborný v tomto týdnu oznámil, že rozhodl o vytvoření pracovní skupiny pod gescí jeho ministerstva, kam budou přizváni zástupci hasičů, armády, ministerstev obrany a životního prostředí. Skupina bude hledat cesty, jak by mohl stát leteckou hasičskou službu zajistit v roce 2024 a později vlastními prostředky.