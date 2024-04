Saballyovou v Praze nahradí osvědčená Jonesová. Trenérka Hejková váhá

„Nevím. Před měsícem jsem si myslela, že budu pokračovat, a nevím. Je to tak čerstvé, že nechci vyhlásit něco, co by nebyla pravda,“ uvedla Hejková.

Sedmdesátiletá slovenská trenérka působí v USK od roku 2012, s týmem získala 12. titul v řadě. „Devadesát procent týmu zůstává. Ještě bude vylepšený o Brionnu Jonesovou, která se bude vracet po zranění. Jediná změna je, že bohužel nebudeme mít Nyaru Saballyovou. A to ne kvůli výkonnosti, ale protože má obrovské problémy se zdravím,“ řekla Hejková.

Nyara Saballyová (vlevo) z USK bráněná Elissou Cunaneovou ze Žabin.

Čtyřiadvacetiletá Saballyová byla letos jednou z hlavních opor USK. Laboruje však se zraněným kolenem. „Je to taková malá časovaná bomba. Doufáme, že bude rozumná, dá si rok oddych a vrátí se, protože její potenciál je obrovský. Odvedla pro nás obrovské služby,“ uvedla Hejková.

Pražanky získaly 18. titul v samostatné soutěži, v součtu s federální ligou vyhrály pošestadvacáté. Triumf stvrdily díky vítězství na hřišti Žabin Brno 85:48, sérii vyhrály 3:1 na zápasy. Před dvěma týdny ve Final Four Euroligy získaly po pěti letech medaili za třetí místo.

„Spolu s titulem tak můžeme být spokojení. Měnili jsme koncepci a hráčky. Možná jsme dosáhli víc, než jsme si na začátku sezony mysleli,“ uvedla Hejková.

Komplikací v ligovém finále byla jen porážka ve druhém duelu na hřišti Žabin (69:71). Pražanky zaváhaly v nejvyšší soutěži po rekordní sérii 301 výher. Další dva duely už ale zvládly.

Veronika Voráčková z USK Praha poslouchá pokyny trenérky Natálie Hejkové.

„Dnes jsme ukázali kvalitu a koncentraci, že si nemůžeme s ničím zahrávat. Po Final Four je to vždy těžké. Tým byl psychicky i fyzicky vyčerpaný, a proto jsme tu prohrály,“ řekla Hejková. „To, že jsme tu ale prohrály, má jedno obrovské pozitivum. Dnes tu bylo plno lidí, kteří si mysleli, že možná... A na USK byla také plná hala. Takže výborně,“ doplnila rodačka ze Žiliny.

Po 11 letech se těšila na oslavu titulu v autobuse. Předchozí triumfy totiž Pražanky slavily v domácím prostředí. „Tehdejší cestu zpátky si pamatuji z týmu já, manažer a masér. Tehdy to skončilo tak, že se před námi stala vážná dopravní nehoda a tři kilometry jsme na D1 couvali. Tak doufám, že dnes bude vše v pořádku,“ dodala Hejková.