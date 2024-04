Pro čtrnáctý titul za sebou, pro 303. výhru v řadě. Anebo USK zaskočí Žabiny?

„Nálada je dobrá. Měli jsme po Eurolize dva dny volna, aby si hráčky po fyzickém a psychickém vypětí odpočinuly. Už ale začínáme myslet na to, co nás čeká v ligovém finále. Oslavy skončily a půjdeme do toho koncentrované,“ řekla trenérka Natália Hejková.

Pražanky útočí v nejvyšší soutěži na 14. titul za sebou, v české lize dominují nepřetržitě od roku 2011. Drží také rekordní sérii 300 výher v řadě, naposledy prohrály právě se Žabinami (tehdy IMOS Brno) ve třetím finále před jedenácti lety (72:73). V součtu s federální ligou mohou získat 26. titul, čímž by vylepšily vlastní rekord.

Hráčky USK povzbudilo před finálovou sérii vystoupení ve Final Four Euroligy, kde získaly po pěti letech bronz. Přestože v semifinále nestačily na francouzské Villeneuve-d’Ascq 78:84, v zápase o třetí místo deklasovaly domácí tým Cukurova Mersin 95:67.

„Pro hráčky to nebude po tom vypětí snadné se ještě vyhecovat, ale doufám, že to vezmou jako oslavu výkonu a toho, co se nám vydařilo v Evropské lize. Jednoznačně máme motivaci to ukončit co nejdříve,“ uvedla Hejková, která se s vedením klubu domluvila na spolupráci i pro další rok.

Petra Záplatová ze Žabin Brno atakuje koš USK Praha.

Obhájkyně titulu se do finále dostaly po suverénních výhrách v play off nad Trutnovem a Hradcem Králové. Také brněnské Žabiny neztratily ve vyřazovací části jediný zápas, postupně porazily Ostravu a městského rivala KP TANY. Žabiny mohou získat 15. titul v historii, při absenci USK Praha obhájily triumf v domácím a federálním poháru.

Všechny tři zápasy v sezoně vyhrály hráčky USK. Na hřišti Žabin zvítězily 63:50, doma vyhrály 78:60 a v nadstavbě.86:68. „Necítíme žádný tlak. Jelikož v zápasech s USK nejsme výjimečně v pozici favorita, máme do jisté míry rozvázané ruce. Naším cílem bylo samozřejmě postoupit do finále, ale v sérii nemáme co ztratit. Chceme navázat na vyrovnané průběhy předešlých klání a pokusit se dotáhnout některé z nich do vítězného konce,“ řekl na klubovém webu trenér Viktor Pruša.

Potrápit favorita chce i reprezentační rozehrávačka Eliška Hamzová. „Náznaky v letošní sezoně už byly, hrály jsme s nimi dva vyrovnané zápasy do 35. minuty. Výsledky tomu pak neodpovídaly, ale myslím si, že to odpovídá tomu, že s nimi můžeme hrát. Nesmíme se v posledních pěti minutách nechat převálcovat. Musíme si taky pohlídat ztráty, protože to velice rychle dokáží potrestat a během minuty odskočit až o deset bodů,“ dodala Hamzová.