Basketbalistky USK zvládly třetí finále bez problémů, titul mají na dosah

„Je to dobrý výsledek před zápasem v Brně. Hlavně jsme si dokázaly poradit s tvrdou hrou a zkoncentrovaly se. Potěšilo mě, jak jsme začaly první i druhý poločas, protože to byla vždy naše slabina,“ řekla Hejková v rozhovoru pro Nova Sport 1. „Už bychom se sem nechtěly (k pátému zápasu) vracet. Ani nešlo o sebevědomí, ale uvědomit si, že je to finále a nemůžeme hazardovat,“ doplnila.

Nejlepší hráčkou Pražanek byla Australanka Ezi Magbegorová, která zaznamenala double double za 22 bodů a 11 doskoků. Její španělská spoluhráčka María Condeová přidala 19 bodů. Žabinám nepomohlo 17 bodů Američanky Elissy Cunaneové.

„Nepodaly jsme asi výkon hodný finále. Měly bychom hrát, co jsme hrály doma. Udělaly jsme moc individuálních chyb. Možná jsme nehrály tak týmově jako doma. Máme před sebou ještě minimálně jeden zápas a chceme to znovu urvat,“ uvedla brněnská hráčka Petra Záplatová.

Pražankám se vrátila do sestavy pivotka Emese Hofová, která v Brně kvůli zranění nedohrála. Chyběla naopak Nyara Saballyová. Žabinám se podařilo zachytit úvod zápasu a po deseti minutách hry držely nerozhodný stav 15:15.

Obhájkyně titulu odskočily až ve druhé čtvrtině. Po nájezdu Condeové získaly poprvé dvojciferné vedení 29:19 a kouč hostů Viktor Pruša si vzal oddechový čas. Náskok Pražanek narostl na 15 bodů (41:26) a Žabiny zvládly skóre v závěru poločasu jen lehce korigovat. Nejlepší střelkyní domácích byla se 14 body Condeová, v dresu Brna dala o tři body méně Záplatová.

Ezioyda Magbegorová (vlevo) z USK Praha bojuje o míč s Nikolinou Kněževičovou a Natálií Stoupalovou z Žabin Brno.

„Zápas v Brně jsme hodily za hlavu. Stalo se. Tohle jsme braly jako úplně novou hru. Chtěly jsme jim to vrátit, byly jsme nabuzené a připravené ukázat, co v nás doopravdy je,“ řekla hráčka USK Veronika Šípová.

Domácí basketbalistky pokračovaly i po přestávce v koncentrovaném výkonu a jejich náskok rostl. Obrana Žabin přestala být dostatečně pevná a hráčky USK získávaly často snadné pozice. Třetí čtvrtinu ovládly 24:11 a vedly před závěrečnou částí o 25 bodů. Magbegorová už měla na kontě double double.

Brňanky stáhly v závěrečné desetiminutovce manko na 14 bodů, úřadující šampionky ale drama nedovolily. V závěru opět odskočily, vyhrály o 22 bodů a porazily Žabiny největším rozdílem v sezoně.

„V první čtvrtině jsme dobře zachytili momentum a plnili plán. Bohužel nám útočně nevyšla druhá čtvrtina a nástup do té třetí. Vypadli jsme z role a nedokázali si jako doma pomoci obranou,“ uvedl kouč Pruša. „Něco jiného je stahovat vedení soupeře na Rosničce a na Královce. Neklaplo to, ale pořád žijeme, a dokud USK nevyhraje poslední zápas, tak ten titul nemá,“ dodal.