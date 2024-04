Za odměnu na karaoke! Jako vyhrát celou ligu, slavilo se v Žabinách

Žabiny slavily v hale Rosnička, kde byly kdysi dávno zvyklé USK Praha porážet. Poslední jejich výhra ale spadá do roku 2013. Tehdy také pražský šampion v české lize naposled klopýtl. Od té doby držel sérii 301 výher za sebou.

„Říkal jsem hráčkám před zápasem, že je to v Žabinách mé čtvrté finále, a že jestli jsem někdy z nějakého našeho týmu cítil, že bychom mohli USK porazit, tak je to tenhle,“ prohlásil trenér vítězek Viktor Pruša. Prožíval velké zadostiučinění a neskrýval ho. „Všem jsme rozbili jejich teorie o tom, jak je tohle finále zbytečné, jak je dopředu rozhodnuté. Útočilo to na nás všude. Řekli jsme si, že uděláme všechno pro to, abychom to nemuseli poslouchat,“ pokračoval Pruša důrazným hlasem, jímž musel překřičet ryk nadšených fanoušků.

Přiznal, že svoje svěřenkyně motivoval osobitou sázkou: pokud se jim podaří ve finále zvítězit, nechá si po sezoně na závěrečnou týmovou večeři obarvit vlasy v duchu oddílových barev do zelena. „Doufám, že to bude hodně tmavý odstín. Nebo bych na té večeři mohl sedět v kostýmu našeho maskota Žabáka,“ rozesmál se Pruša. Není ovšem v realizačním týmu Žabin sám, kdo musí něco předvést. „My jsme byli s mým asistentem (Michalem Martiškem) docela hloupí, protože jsme chtěli holky motivovat. Nedošlo nám, že jsou motivované samy dost. Takže můj asistent bude mít sólo kus na karaoke, musí zazpívat,“ doplnil kouč.

Více než symbolicky podtrhla výhru Žabin z čáry trestného hodu v poslední minutě Eliška Hamzová, dcera jednoho z hlavních mužů klubu Jiřího Hamzy a bývalé reprezentantky Romany Hamzové. Replika jejího dresu visí nad tribunou na Rosničce jako připomínka nejlepších časů Žabin, jichž byla Hamzová tahounem.

Radost basketbalistek Žabin Brno po vyhraném utkání v ligovém finále proti USK Praha. (22. dubna 2024)

„V první chvíli jsem cítila velký nápor emocí. Dopadlo to skvěle. Výhra v koncovce, byla plná hala, všichni jsme si to užili,“ radovala se Eliška Hamzová. „Chutná to krásně. Věřím, že USK si na nás teď bude dávat pozor a další zápasy ve finále budou ještě těžší a tvrdší. Doufám, že ještě nějaký zvládneme, ale i kdyby ne, tak tohle je pro nás jako vyhrát celou ligu,“ líčila Hamzová.

Pruša před ní smekl za to, jak tíhu okamžiku v posledních desítkách vteřin unesla, stejně jako Emma Čechová, která prováděla trestné hody před ní. „Nechtěl bych stát na jejich místě,“ řekl kouč. „Klobouk dolů před nimi. Daly tři ze čtyř šestek v okamžiku, kdy se měnila historie.“

Nechali jsme se zbít, přiznala Hejková

Třetí utkání finálové série je na programu v pátek v Praze. Trenérka poražených obhájkyň titulu Natália Hejková věří, že tři dny pauzy budou dost na to, aby se její celek dokázal dát dohromady. „Bohužel budeme muset najít ještě sílu hrát dál a pak sem ještě vrátit do Brna. Pro nás je to v závěru sezony po vyčerpávajícím Final Four v Eurolize velmi těžké,“ přiznala.

Ztrátu vítězné série, kterou se její tým pyšnil, se snažila brát s nadhledem. „Číslo nás absolutně nezajímá, podstatná je finálové série. Osobně mám pro Žabiny pochopení. Když nás někdo po tak dlouhé době porazí, samozřejmě to oslavuje, to je logické. Nic to nemění na tom, že by Žabiny musely vyhrát ještě dva zápasy, aby mohly oslavovat na konci,“ rýpla si do věčného rivala.

Natália Hejková, trenérka basketbalistek USK Praha, během ligového finále proti Žabinám. (22. dubna 2024)

Stejně jako porážka vadila Hejkově zranění některých hráček. „Zápas byl na hraně, respektive za hranou tvrdosti. Zraněním pod košem se nám zmenšila rotace vysokých hráček, a klíčové bylo, že jsme ztratili rozehrávačku, to hrálo do karet Brnu. Nechali jsme se zbít,“ litovala odstoupení Emesy Hofové a vyfaulování dirigentky hry Maite Cazorlaové.

Pruša její slova odmítl. „Přijde mně, že když někoho porazíme, tak se bavíme o tom, že to bylo moc tvrdé, nebo že my brečíme, že to bylo moc měkké a naopak. Mně reakce (trenérky USK) nepřekvapuje. S kvalitou všech ostatních hráček, které Pražankám zůstaly, se bavit o tom, že jedna z těchto reprezentantek výběru celého světa vypadla, je v porovnání s naším kádrem zbytečné,“ přisadil si trenér Žabin.