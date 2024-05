Alijev má majetek i u vás, EU zavírá oči, říká novinářka o korupci v Ázerbájdžánu

Z rukou Agnieszky Holland jste 19. března obdržela cenu Homo Homini. Přebírala jste ji za kolektiv vašich redaktorů. Viděla jsem na vás silné dojetí...

Byl to pro mě velmi emotivní okamžik. Přineslo mi to pocit, že nejsme sami. Že kolem nás jsou stále lidé, kteří jsou solidární a sdílejí s námi stejné hodnoty. Víte, o porušování lidských práv lze mluvit různými způsoby. Já a vy, tedy my novináři, to děláme prostřednictvím rozhovorů a reportáží. Filmaři promítáním, karikaturisté ilustracemi a hudebníci písněmi. Kanály, jimiž se informace o problémech předávají, jsou různé, nicméně účel upozornit na tato témata je stejný – zvýšit povědomí a navrhnout řešení.

První rodina Ázerbájdžánu a různí vysocí státní úředníci mají v České republice, konkrétně v Karlových Varech, majetek, který byl pořízen za špinavé peníze.