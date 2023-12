Odveta století v Edenu a 25 tisíc lidí. Vémola a Végh se utkají v červnu

Poprvé na fotbalovém stadionu a místo Štvanice, kde i kvůli neshodám s pražským magistrátem třeba ohledně rušení nočního klidu další turnaje nebudou.

Oktagon uspořádá dosud největší galavečer pro pětadvacet tisíc fanoušků. „Vítejte v ráji,“ vzkázal na dálku šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Chceme, aby to byla velká show, aby tam bylo to nejlepší a nejočekávanější, ale složení karty se ještě bude krystalizovat, taky to nechceme nesmyslně přeplnit,“ řekl v pátek na tiskové konferenci promotér Ondřej Novotný.

Podobnou akci v Česku dosud nikdo neudělal, i proto se třeba nezačnou prodávat rovnou lístky, ale lidi se budou na konci roku registrovat do jakési fronty a budou se spouštět nákupní vlny.

Fanoušci se odvety dočkají po pěti letech. Tentokrát s největší pravděpodobností vylepšenou o pás šampiona polotěžké váhy do 93 kilogramů, který drží právě český bojovník.

„Pokud se mu podaří shodit,“ rýpl si Vémola do soupeře.

„Když jsem vyžraný, dostanu se na 113 kilo a jsem velmi těžký, mám velká prsa a půllitrový pupek. Teď mám asi 105, normální váhu. Nikdy neodvodňuju, budu mít v zápase 94 kilogramů, zatímco on určitě přes sto,“ odpověděl s nadhledem Végh.

To se ostatně opakovalo několikrát, ani jednou se slovenská legenda nenechala zatáhnout do slovní výměny a spíš vracela úsměvy. „Však já jsem jeho největší fanoušek,“ prohodil Végh.

Podobný styl zvolil už před prvním duelem. Nedovolil, aby mu Vémola „vlezl do hlavy“, jako se to stává běžně jiným.

V listopadu 2019 sledovalo jeho vítězství necelých dvacet tisíc lidí v pražské O2 areně, českému favoritovi prakticky nedal ani šanci, aby na něj sáhl. Jedním z prvních úderů zlomil Vémolovi kost pod okem, dalším ho poslal k zemi.

A stal se slavným.

Oficiálně kariéru neukončil, tu a tam naskočil do boxerského a spíš exhibičního duelu, ale MMA se vyhýbal. To Vémola pokračoval aktivně a za tu dobu stihl deset duelů. Prohrál jediný s Patrikem Kinclem v titulovém zápase o pás střední váhy do 84 kilogramů – letos na jaře.

V polotěžké váze ho ale nikdo nepřemohl a nečeká se, že by se na tom něco mělo změnit. Vémolu na konci roku čeká souboj s Véghovým svěřencem Samuelem Krištofičem, kde český bijec platí za velkého favorita.