Vítkovický útok posílí kanadský útočník Nellis. Přichází ze Slovenska

„Anthony je charakterově výborný kluk. Má vystudovanou univerzitu v Kanadě, takže má všech pět pohromadě. Zažil jsem ho jako skvělý článek do kabiny. Nesmírně pracovitý, vnímavý. Pro něj byla a je obrovská výzva jít hrát do české extraligy. Je to kluk, který udělá vše pro to, aby se v české nejvyšší soutěži prosadil,“ uvedl Wojnar.

Nellis působil ve Spišské Nové Vsi dvě sezony a letos s ní hrál extraligové finále proti Nitře. V aktuálním ročníku nastoupil včetně play off do 65 zápasů, vstřelil 32 branek a přidal 22 asistencí.

„Ve Spišské nám hrál centra, sice nebyl přehnaně kreativní, ale své si jak dopředu, tak dozadu poctivě odehrál. Své povinnosti si plnil. Umí hrát i na křídle, kde hrál v Kanadě. Fakt musím říct, že to je hráč, se kterým se dobře pracuje - plní pokyny, nevymýšlí, není uražený, když se mu něco vytkne nebo dostane jiný úkol,“ dodal Wojnar.