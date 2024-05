Hronkův gól Vancouveru nestačil, výhru v sedmém zápase slavil Edmonton

Kanadský souboj o finále Západní konference play off NHL dotáhl do vítězného konce Edmonton. V rozhodujícím sedmém zápase porazil domácí Vancouver těsně 3:2 poté, co si ve druhé třetině vypracoval třígólový náskok a Canucks v závěrečném dějství dokázali jen snížit. Jedním ze střelců domácích byl i český obránce Filip Hronek. Sezoně pro něj ovšem končí, Edmonton čeká souboj s Dallasem.