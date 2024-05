Nehráli jsme proti sobě rovným, hodnotí Poláci. Bojovným nováčkům chyběly góly

Bezpodmínečně museli vyhrát v základní hrací době. Jen tak by se hokejisté Polska udrželi v elitní skupině mistrovství světa.

Doufali však marně.

V závěrečném zápase ostravské skupiny podlehli Kazachstánu 1:3 a po roce se vracejí do divize I.

„Jedno oko pláče, druhé se směje, protože jsme byli blízko...“ prohlásil trenér Kaláber. „Možná chyběla jedna střela deset minut před koncem. Na druhé straně to bylo daleko, protože soupeř byl kvalitní a nepouštěl nás do čistých situací. Byl zručnější, silnější, vyhrával osobní souboje. My jsme se přes tohle neuměli prosadit.“

Ještě v 50. minutě byl stav 1:1, jenže Poláci potřebovali vyhrát za tři body a tak se vrhli do útoku. Jenže protivník dvakrát udeřil.

„Byl to hodně vyrovnaný zápas. Celou dobu jsem věřil, že vyhrajeme, ale bohužel se to nepovedlo,“ povzdechl si polský útočník Kamil Walega, který po přihrávce Alana Lyszcarczyka v 10. minutě v přesilovce dostal Poláky do vedení.

„Jen škoda, že soupeř po vstřelené brance rychle vyrovnal,“ podotkl obránce Marcin Kolusz. „To však ukazuje na kvalitu mužstev, která pravidelně hrají mistrovství světa. Oni umějí počkat na správný moment. My jsme moc chtěli, ale nešlo to.“

Nebyli příliš nervózní? „Nevím, byl to takový opatrný zápas, nikdo nechtěl udělat chybu,“ konstatoval útočník Patryk Wronka.

„Polský tým hrál velmi dobře, velice dobře bránil. Neměli jsme moc příležitostí, abychom se prosadili, ale důležité momenty jsme využili,“ těšilo kapitána Kazachstánců Romana Starčenka, který duel rozhodl v 55. minutě, kdy Polákům vypíchl puk a svůj nájezd zakončil přesnou střelou. „To už jsme se mohli uklidnit, protože soupeř by musel dát tři góly a na to mu moc času nezbývalo,“ dodal Starčenko.

Polákům nepomohla ani obrovská podpora fanoušků, kteří je v zaplněné ostravské aréně hnali za záchranou.

„Polska! Polska,“ skandovali. Anebo: „Polacy ratujcie się!“ Což znamená: „Poláci, zachraňte se!“

Polští hokejisté si světový šampionát zahráli po 22 letech. Zanechali sympatický dojem, jenže herně mnohem zkušenějším protivníkům nestačili. Urvali jediný bod hned ve svém prvním střetnutí, v němž podlehli Lotyšsku 4:5 v prodloužení.

Hlavně litovali porážky s Francií 2:4. „V tom utkání jsme nezachytili začátek. Francie ale hrála jako o život, protože pokud by s námi prohrála, na devadesát procent by sestoupila,“ připomněl Kaláber.

Podle něj rozhodovali kvalita a individuality. „Francouzi je měli větší a dneska to zlomily individuality na straně Kazachstánu, který měl čtrnáct hráčů z KHL. Mají dva hráče z Magnitogorsku, který patří k nejbohatším klubům v soutěži,“ upozornil Kaláber.

Poláci se netají touhou vrátit se hned zpátky mezi světovou elitu. „Ale bude to těžké,“ uvědomuje si jejich kapitán Krystian Dziubinski. „Máme tady nejstarší tým. Jedna generace končí, další teprve přichází.“

Kouč je přesvědčený, že polští hráči i přes neúspěch nasbírali hodně zkušenosti. „Pro naše mladé kluky to bude dobrý start k lepší kariéře, do lepších lig. Jsem přesvědčený, že někdo z nich se dostane výš a potom se mohou stát lídry polského národního týmu. Pak budou rozhodovat takovéto zápasy, jako dnes předvedl Michailis,“ připomněl střelce první branky soupeře, který si připsal nahrávku i při druhé gólové akci.