Pod vrchol Ještědu se začnou šplhat autobusy, na úzké silnici bude těsno

Zatěžkávací zkouška čeká řidiče nové autobusové linky na Ještěd v obávaném úseku u Vířivých kamenů. Na silnici, která těsně sousedí se skalní stěnou, se budou muset vyhnout motoristům, chodcům, cyklistům i koloběžkám.

Devětasedmdesát je číslo nové linky, která od 15. června doveze cestující z Horního Hanychova až na parkoviště Ještědka a zpět. Má částečně zastoupit lanovku, která není v provozu od října 2021 kvůli tragické nehodě. Linku připravoval Liberec s krajem přes dva roky.

„Řešili jsme zavedení linky do míst, kde nebyla zastávka. A navíc po komunikaci, která nemá parametry pro běžný provoz linkových autobusů,“ vysvětlil Jan Sviták, náměstek hejtmana pro rezort dopravy. Bylo třeba postavit tři nové zastávky, upravit vjezd na parkoviště i dopravní značení. Na trase šesti kilometrů překoná autobus výškový rozdíl 405 metrů.

Vyrazí od tramvaje z Hanychova přes zastávky U Lanovky a Na Výpřeži na konečnou na parkoviště Ještědka, které se nachází zhruba osm set metrů od vrcholu Ještědsko-kozákovského hřbetu. Linka bude mít pravidelný jízdní řád, během letních prázdnin se počítá s jejím posílením.

„Když bude potřeba zajistit větší kapacitu, budeme s dopravcem ČSAD Liberec připraveni linku posílit a případně ji provozovat kyvadlově se spoji nad rámec jízdního řádu,“ ubezpečil Otto Pospíšil, jednatel KORID LK. Nutné stavební úpravy, které předcházely zavedení linky, vyšly na 2,6 milionu korun.

Jízdní řád prozatím kalkuluje s hodinovým intervalem v pracovní dny, o víkendech s půlhodinovým. O prázdninách bude autobus jezdit častěji: v pracovní dny po 30 minutách a o víkendech každých 20 minut. Provoz bude zpočátku zkušební, dopravce při něm chce otestovat zájem cestujících.

Další, ale neméně zásadní otázkou je, jak turistická linka ovlivní už tak nelehkou dopravní situaci mezi Výpřeží a Ještědkou. I to by měl ukázat zkušební provoz. Zprvu se do kopce bude šplhat vysokopodlažní 10,5metrový autobus, poté ČSAD Liberec plánuje v závislosti na poptávce vyzkoušet i další typy vozidel. Maximální délka autobusu ale nesmí překročit dvanáct metrů.

Zrcadlo, varovné značky a červený pruh

Kritický úsek představuje zatáčka u Vířivých kamenů, kde nemají účastníci provozu přímý výhled na to, co se odehrává za ní. Do autobusu, který se cestou vzhůru bude vyhýbat skalisku, by tak mohl narazit například cyklista, který byl dosud zvyklý toto klesání sjíždět v plné rychlosti, a občas při tom přejet do protisměru.

Dopravním nehodám má předejít jednak nainstalované zrcadlo, a také značka, která při sjezdu z Ještědu účastníky provozu varuje před autobusem vynořujícím se zpoza skály. Nabádá je, aby se drželi na červeném pásu po pravé – tedy jejich – straně vozovky.

„Červený pruh slouží jednak k optickému zvýraznění nebezpečného místa, dále je na něm protismyková vrstva pro bezpečnější a účinnější brzdění,“ nastínil provozní ředitel ČSAD Liberec Martin Liška. I přesto ale každý typ autobusu v zatáčce částečně zasáhne do červeného pruhu, čemuž se nedá na takto úzké silnici zabránit.

Provoz na Ještěd je enormní

Obavy ze střetu autobusů s cyklisty či motoristy jsou proto podle Lišky na místě, zejména s těmi neukázněnými. Riziko nehody má kromě již uvedeného snížit i omezení rychlosti na 20 kilometrů v hodině. Trasu může zastat každý řidič autobusu, ti se na jiných linkách setkávají i s užšími silnicemi. „Avšak bez tak intenzivního provozu jako k Ještědu,“ konstatoval Liška.

Tamější provoz považuje náměstek Jan Sviták za enormní, s regulací by mohla podle něj ideálně pomoci závora. Toto řešení ale nepovažuje za uskutečnitelné. I proto se kraj snaží cestující motivovat, aby na Ještěd nejezdili osobními vozy, ale raději zvážili využití nového autobusu.

„Kyvadlová doprava přispěje k celkovému odlehčení pohybu vozidel na této trase. Autobusová doprava od centrálního parkoviště, kde je dostatečná parkovací kapacita pro osobní vozidla turistů směřujících na Ještěd, je spolu se sedačkovou lanovou dráhou Skalka ideální alternativou,“ shrnul Jakub Hanuš ze společnosti Tatry Mountain Resorts, která provozuje na Ještědu skiareál i půjčovnu terénních koloběžek. Její klienti se prý silnicím zpravidla vyhýbají.

Základní jízdné stojí 60 korun

„Koloběžky jsou uzpůsobené právě na jízdu v terénu. I z tohoto důvodu je téměř naprostá většina našich tras vedena lesními cestami, nikoliv po silnici,“ dodal Hanuš s tím, že během letní sezony odbavují stovky zápůjček. Kvůli omezené kapacitě nebude možné v novém autobuse přepravovat kola ani koloběžky, maximálně se tam vejdou kočárky. Nebude vhodný ani pro přepravu cestujících na invalidním vozíku.

„V případě předhlášeného zájmu bychom však za dopravce hledali řešení, jak takovou dopravu zajistit,“ ujistil Liška.

Linka číslo 79 se stala součástí IDOL, lidé si tak mohou jízdenku koupit při nástupu do MHD v Liberci i v aplikaci Idolka. Základní cena jízdného je 60 korun v hotovosti, nebo 48 korun při bezhotovostní platbě.