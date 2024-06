Politiků se o pomoc prosit nebudu, říká novinář se zákazem vstupu na Ukrajinu

Pusťte si celý rozhovor s novinářem Vlachem také v audiu:

Na dění upozornil článek serveru Hlídací pes. Text pojednává o veliteli s uměleckým cítěním 67. samostatné mechanizované brigády známé jako „Da Vinciho vlci“. Logicky se text zmiňuje o jeho osobní historii, a tedy členství v nacionalistické straně Pravý sektor, která se vztahuje k odbojáři Stepanu Banderovi. Zásadní osobnosti ukrajinské historie, kterou ráda zneužívá ruská propaganda.

„Překvapilo mě, že zrovna tento článek je důvodem pro zákaz. Očekával jsem, že budou vadit spíše jiné texty, kde jsem se ne příliš lichotivě pro Ukrajinu vyjadřoval o situaci na frontě a že svatozář vítězství tu vážně není, ale o to víc je nutné Ukrajině pomáhat,“ říká smířlivě Tomáš Vlach, který se přes deset let pohybuje na východní Ukrajině jako novinář a kdysi i jako humanitární pracovník. Zaměřuje se také na Blízký východ a střední Asii.

Právě dobrovolnictví na okupovaném Donbase anebo jeho orodování za separatisty uvězněného historika a teologa Igora Kozlovského dopisem od prezidenta Miloše Zemana mohlo být trnem v oku ukrajinských úřadů. Článek o Da Vincim je podle něho zástupný důvod.

„Já jsem žádné styky s žádnými separatisty ani ruskými politiky neudržoval. Dělal jsem pár rozhovorů s lidmi z ruské strany, ale nikdy oficiální představitelé, spíš z opozice. Zakládal jsem tam misi Člověka v tísni na okupovaném území,“ vysvětluje svoje působení Vlach.

Není to poprvé, kdy se evropský novinář dostal do podobné pozice. Matilde Kimerová z Dánského rozhlasu získala přístup do země zpět s pomocí tamního ministra zahraničí. „Vy byste to udělal, kdybyste byl v situaci jako já? Šel byste za ministrem zahraničí a žádal ho o pomoc?“ odpovídá Vlach na otázku otázkou.

