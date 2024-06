„Volal, že ví, že vyhraje“. Co se dělo v roce 2022 při hokejových volbách

Současné vedení se totiž původně rozhodlo volební konferenci před médii uzavřít. Ustrašený krok hájilo snahou „vyhnout se dezinterpretacím jejího průběhu“.

Až po dvou hodinách a negativních reakcích se svaz lekl a znovu konferenci novinářům zpřístupnil.

Není to poprvé, co komunikuje omezeně a svoje kroky vysvětluje jen naprosto minimálně.

iDNES.cz poslední měsíce mapuje hokejové dění, Hadamczik za to na redakci zaútočil a svaz na jeho pokyn odmítá odpovídat na otázky ohledně čerpání státních dotací, placení DPH, posílání milionů do klubů, Síně slávy a dalších závažných témat.

Proč skrýt i dění na konferenci?

Věděl, že vyhraje

Ta poslední v roce 2022 totiž přinesla několik podivných momentů. Hadamczik tehdy obsadil křeslo prezidenta po Tomáši Královi překvapivě už v prvním kole, kdy pro něj hlasovalo 31 ze 60 delegátů. Porazil Dominika Haška, Jiřího Šlégra, Bedřicha Ščerbana a Otakara Černého.

Vítězství si náležitě užíval, ovšem jak dokládá následující svědectví, moc nervózní být nemusel.

„Alois Hadamczik mi nabízel pozici mluvčího osm dní před volbami. Volal mi s tím, že ví, že má dost hlasů a že vyhraje,“ vzpomíná pro iDNES.cz Miroslav Augustin.

Práci vzal, ale po několika měsících odešel. Důvody znají jen on a Hadamczik, který dlouhé měsíce nemohl sehnat náhradu. Hledal i mezi novináři, ale všichni odmítali.

Petr Dědek (vpravo) v družném rozhovoru s novým šéfem českého hokeje Aloisem Hadamczikem na konferenci ČSLH v roce 2022.

Zpět k volební konferenci v červnu 2022 a další kuriozitě. Poprvé měli delegáti volit elektronicky pomocí tlačítka na ovladači, počítač by vyhodnotil výsledky a za pár vteřin je ukázal pěkně na obrazovce. Současně by však neprozradil, kdo koho podpořil.

Žádné papírky, psaní jména ručně, nošení do urny a následné sčítání.

Jenže když účastníci konference testovali, zda ovladače fungují, někteří mačkali špatná tlačítka. Když měli všichni stlačit jedničku, vyskytly se nečekaně i trojky.

Záměrně, nebo se jen někdo spletl a přehmátl? Každopádně tak ale činil opakovaně. „Nerozdáme radši papírky?“ prohodil neklidně viceprezident svazu Aleš Pavlík. Jeho kolega Petr Bříza nakonec skutečně zavelel: „Rozdejte papírky.“

A tak se zase rozhodovalo postaru, načež si novináři na místě všimli, jak si někteří delegáti fotí hlasovací lístky.

Proč? Že by snad chtěli fotku na památku? „Ano, taky jsem to viděl. Museli mít nějaký důvod, aby někomu deklarovali, jak volili,“ poví pod příslibem anonymity jeden z účastníků konference.

Elektronické hlasování se každopádně opustilo, protože vzbuzovalo pochyby, zda se mu dá věřit. Přitom jinde funguje naprosto běžně. iDNES.cz proto oslovil firmu, která zařízení na volební konferenci dodala.

„S elektronickým hlasováním je to jako se vším moderním v Česku,“ říká výkonný ředitel AV Media David Lesch. „Pokud se nezmění celospolečenské chápání technologií, budeme stále bojovat s předsudky.“

A dodává: „Pokud se tam snad dělo něco navíc, jsme vázáni tajemstvím. Věřím, že pro vás nebude problém zrekapitulovat celé hlasování přes členy svazu, kteří vše prožívají a chápou jinak než my.“

Tajně, nebo veřejně?

Už v sobotu by se mělo znovu volit tajně. A znovu tedy bez techniky, znovu jen pomocí papírků. O způsobu se ale možná ještě povede ostrá debata, protože třeba extraligové kluby se usnesly, že chtějí veřejnou volbu.

V takovém případě by se hlasovalo pro každého z kandidátů tak, aby bylo patrné, kdo pro koho zvedl ruku. Jednu výhodu by to mělo. Nikdo by si už nemusel fotit svůj hlasovací lístek.

A hokej by byl o něco transparentnější.