GLOSA: Fiasko Síně slávy. Lidi neláká a vozíčkáře čeká navzdory slibům schod

Odstupné 15 milionů korun, vysoké náklady a zdržení při budování nových prostor... Za podivné praktiky při vyjednávání se na svaz navíc zlobí firma, která měla budovat Síň slávy v jiném obchodním domě, v Palladiu, a teď po českém hokeji požaduje miliony za promarněný čas.

Svaz poslal vzletně napsanou zprávu. Že si Síň za krátký čas získala srdce mnoha nadšenců, že láká návštěvníky ze všech koutů světa. Psalo se v ní i, jak se před Síní stojí fronty: „Dokazuje to obrovský zájem.“

A pak jste došli ke konkrétnímu číslu. Za týden navštívilo nové prostory v ulici Nekázanka 1 500 lidí.

Prosím?

Napadlo mě, že by možná v Ústavu pro jazyk český rádi předefinovali význam spojení „obrovský zájem“, protože jestli chrám českého hokeje, jak to nazval sám prezident Alois Hadamczik, navštívilo v době největší hokejové akce a po slavnostním otevření v centru Prahy průměrně 214 lidí za den, napadají mě spíš slova jako fiasko nebo propadák.

Vždyť do Česka na hokejový šampionát přijely už statisíce lidí. Jenže svaz stihl otevřít Síň jen dva dny před začátkem turnaje, nespustil reklamní kampaň a odstěhoval ji několik kilometrů od O 2 areny, kde se pohybuje drtivá většina fandů.

Teď si představte, že by Síň zůstala v obchodním domě Harfa. Po odpoledním zápase se z O 2 areny vyhrne 16 tisíc lidí, mají přes hodinu volného času, než začne večerní duel. Co velká část z nich udělá?

Zamíří právě do obchodního domu, kde není k hnutí. Jasně, všichni by se do Síně slávy nedostali, ale tisíce lidí by ji během dne jistě navštívilo.

Vy byste se nezašli kouknout?

Místo toho jednoduchá matematika: 1 500 lidí se základním vstupným 250 korun (nekomplikujme si to teď slevami pro seniory a děti) dělá příjem maximálně 375 tisíc korun.

To nezaplatí ani dva měsíce provozu v Nekázance.

Připomínám: v době největší hokejové akce, která tu je jednou za devět let. Kam padne návštěvnost, až šampionát skončí, nemusíme složitě domýšlet.

A je tu ještě jedna nepříjemnost. Vozíčkáři se nedočkali slíbeného přístupu.

Když se loni iDNES.cz ptal manažera projektu nové Síně slávy Bedřicha Ščerbana, co mluvilo ve prospěch prostoru v Nekázance, řekl: „Místo má tu výhodu, že je přímo do ulice. Působí jako výkladní skříň s bezbariérovým přístupem.“

Jenže když došlo na slavnostní otevření, do ulice vyčníval obří schod. „Jsme si tohoto problému samozřejmě vědomi, proto jsou pracovníci Síně slávy českého hokeje všem handicapovaným návštěvníkům plně k dispozici a pomáhají jim se zdoláním schodku,“ ujišťuje nyní svaz.

A dodává: „V současné době hledáme vhodné technické řešení tak, aby byl přístup do prostor expozice plně bezbariérový a pro vozíčkáře také bezpečný.“

Před několika dny se z šampionátu v Kanadě vrátil reprezentační výběr para hokejistů.

Báječně uzmuli bronz v rozhodujícím zápase proti Číně a O 2 arena jim tleskala, když se po návratu objevili na kostce.

Akorát že do vlastní hokejové Síně slávy se bez pomoci nedostanou.

Snad vše brzy vyřeší obyčejná rampa.