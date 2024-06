Nerudová promluví o svém dalším politickém působení. Detaily tají

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Hnutí STAN mimořádnou tiskovou konferenci „k dalšímu politickému působení Danuše Nerudové“ ohlásilo v pátek. Kromě lídryně kandidátky do Europarlamentu se má zúčastnit také Vít Rakušan. Bližší detaily tají. Nerudová nechtěla specifikovat, zda půjde o informace ke kandidatuře do evropských voleb, či snad o její snahu získat post eurokomisařky. „Nečekáte, že vám řeknu, co bude v pondělí na tiskovce,“ odmítla Nerudová v rozhovoru pro iDNES.cz.

Eurovolby se v Česku uskuteční tento týden 7. a 8. června. Volby do Evropského parlamentu by nyní podle květnového volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News, vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 23,1 procenta hlasů. Druhé koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) by dalo hlas 21,5 procenta voličů. Oba subjekty by v europarlamentu obsadily shodně šest křesel.

Hnutí STAN by ve volbách podle STEM získalo 10,3 procenta hlasů. Čtvrtá by skončila koalice SPD s Trikolorou s 9,5 procenta. S těsným odstupem by následovali Piráti se ziskem 9,4 procenta. Koalice Stačilo! v čele s KSČM by dostala 8,1 procenta.

„Druzí jsme byli v průzkumu volebního potenciálu. Myslím, že situace se mění každým dnem, teď byl hokej. Pro nás je to důvod udělat všechny věci, které jsme měli naplánovány. Zabrat v kampani. STAN byl vždy stranou druhé volby, takže musíme přesvědčit všechny občany, aby nás přišli volit,“ míní o výsledku Nerudová.

Tiskové konference v pondělí dopoledne se vedle Nerudové zúčastní i předseda STAN Vít Rakušan.