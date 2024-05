Vítkovice angažovaly brankáře Paříka a kanadského útočníka Yetmana

Paříka si vybral ve 3. kole draftu v roce 2019 tým Los Angeles Kings a většinu z následujících čtyř let strávil odchovanec pražských Letňan v zámoří. Po loňském návratu chytal nejprve za prvoligové Litoměřice, odkud se v listopadu přesunul do Liberce.

„Je to brankář s velkým potenciálem. Přestože je ještě mladý, má už celkem slušné zkušenosti z extraligy, ve které prokázal i svou vysokou kvalitu. Je to úspěšný mládežnický reprezentant, prošel draftem NHL, což také o lecčems svědčí. Věříme, že v našem dresu naplno ukáže a rozvine svůj potenciál,“ uvedl na oficiálním webu Vítkovic sportovní ředitel klubu Roman Šimíček.

Neratovický rodák startoval na MS do 18 let a dvou MS do 20 let. V premiérové extraligové sezoně odchytal Pařík za dva kluby 25 utkání s průměrem 2,32 obdržené branky na zápas a procentuální úspěšností zákroků 91,64. Dalších osm duelů přidal ve vyřazovací části, v níž pomohl Hradci Králové vyřadit v předkole svého nového zaměstnavatele Vítkovice. Ve čtvrtfinále Mountifeld vypadl s favorizovanými Pardubicemi.

Chad Yetman

Yetman má za sebou první sezonu v Evropě. V 50 zápasech základní části v Allsvenskan si připsal 45 bodů za 23 branek a 22 asistencí. V devíti duelech play off přidal šest gólů a tři přihrávky. V roce 2020 si jej vybralo na draftu NHL v 6. kole na 172. pozici Chicago, ale do nejlepší ligy světa se nedostal. V nižší AHL sehrál za Rockford, Cleveland a Belleville Senators 40 utkání a zaznamenal 12 bodů (3+9). V ECHL hrál za Indy.

„Šikovný útočník, pravák, mladý hráč, který má zkušenosti a stále ještě velký potenciál. Je to kvalitní centr, kterého jsme měli v hledáčku už delší dobu. Má obrovskou chuť v Česku a konkrétně u nás ve Vítkovicích hrát. Věřím, že bude patřit k lídrům,“ uvedl Šimíček. „Přichází kvalitní a zároveň stále perspektivní centr, od kterého si slibujeme zvýšení produktivity i zlepšení přesilovky. Minulá sezona se mu ve Švédsku bodově vydařila, takže doufáme, že i u nás na tyto výkony naváže,“ doplnil hlavní kouč Vítkovic David Bruk.