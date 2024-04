Triumf českých středoškoláků. Zvítězili v soutěži NASA s návrhem dálkové opravy družic

Součástí týmu pojmenovaného Lasar byli Simon Klinga, Viktor Adámek, Anna Krebsová, Boris Brovkin, Richard Nikel. Studují na gymnáziích v Brně-Bystrci, Ústí nad Orlicí, Plzni a Blansku. „Čeští středoškoláci mi předvedli jednu z nejlepších prezentací, jakou jsem na Conrad Challenge kdy viděla,“ uvedla zakladatelka soutěže Nancy Conradová, manželka zesnulého Peta Conrada, který byl třetím člověkem na Měsíci.

Do soutěže se podle Klingy přihlásilo více než dva tisíce týmů, do finále se dostalo 26 projektů. Češi získali ocenění za nejlepší představení projektu v kategoriích odborné poroty i široké veřejnosti. Svůj nápad prezentovali návštěvníkům kosmického centra, astronautům nebo kosmickým inženýrům z NASA. „Nedělají to proto, že je to jednoduché. Dělají to právě proto, že je to složité,“ míní astronautka Megan McArthurová.

Řešení, se kterým Češi přišli, umožní vyvolat restart na nekomunikující družici obíhající Zemi. „Laserovým paprskem zasáhneme solární články satelitu. Ty se odpojí od baterií, která se začne vybíjet. Toto nežádoucí chování systémy družice vyhodnotí jako potřebu pro restart, díky němuž může být chyba vyřešena,“ uvedl fyzik Viktor Adámek.

Podle finanční manažerky projektu Anny Krebsové přinesla akce studentům mnoho nových kontaktů na odborníky i další účastníky finále. „Bylo super se podívat, jak se dělá aerospace za velkou louží,“ podotkl konstruktér laserového ramene Richard Nikel. Lasar byl prvním českým týmem ve finále Conrad Challenge. „Ale rozhodně ne posledním,“ dodal mechatronik Boris Brovkin.

Češi po svém vítězství získali stipendia například na Floridský technologický institut, Menlo College nebo Clarkson University.