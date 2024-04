Gabriela Satková se blíží k pařížské olympiádě na obou lodích

Ženy v obou kategoriích bojují nejen o účast v reprezentaci, ale také o start na olympijských hrách. Pro Paříž se vedle aktuálních nominačních závodů počítají také body z loňského mistrovství světa a květnového evropského šampionátu. Gabriela Satková zatím prokazuje nejlepší aktuální formu a vede hodnocení obou disciplín. Na kajaku má paradoxně větší náskok než na kánoi, která je pro ni prioritou.

Sama nepočítala s tím, že by se jí tak dařilo. „Pořád tam převládá pocit překvapení. Dvě vítězství jsou něco, co jsem fakt nečekala ani jeden z dnů, kdy se to povedlo. Jsem z toho příjemně překvapená,“ řekla v nahrávce pro média.

O olympijské hry se bojuje také v mužské kánoi. Naděje na vítězství v nominačních závodech udržel stříbrný olympijský medailista z Tokia Rohan, jenž vyhrál o desetinu sekundy před Jiřím Prskavcem. Ten už má jistotu olympijského startu na kajaku, kde ho čeká obhajoba zlata.

„Věděl jsem, že pokud chci vyhrát nominaci, tak musím dneska vyhrát. Není to jednoduché, ale sjel jsem dvě čisté jízdy a setinky hrály v můj prospěch,“ uvedl Rohan.

V hodnocení nominačních závodů kategorie C1 se dělí o vedení Prskavec a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka, kteří jsou o bod před Rohanem. O olympionikovi se mezi kanoisty bude zřejmě rozhodovat až na ME.

Kajakáři bojují jen o dvě volná místa v reprezentaci pro Světový pohár a mistrovství Evropy. Mistr světa z roku 2022 Přindiš si situaci zkomplikoval devátým místem v úvodním závodě ve Veltrusech, ale pak byl druhý a teď zvítězil. „Cítím se na vodě celkem fajn, i když mám pořád nějaké zdravotní problémy. Tělo je pořád oslabené,“ řekl.

V neděli si nemůže dovolit větší zaváhání a navíc se bude snažit potvrdit první místo v nominaci kayakcrossu, v němž ještě za určitých okolností může pomýšlet na start pod pěti kruhy.