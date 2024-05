Registr predátorů hned tak nebude. Není shoda, jak staré činy by se evidovaly

Kvůli tomu ovšem hrozí, že se do konce tohoto volebního období legislativa nestihne projednat. Přitom se počítalo, že nový zákon začne platit v lednu 2025.

Dětský certifikát by měl pomoci lépe chránit děti před sexuálními delikventy a zamezit případům, kdy si člověk odsouzený za znásilnění dítěte může založit spolek nabízející kroužky či dělat vedoucího na letním táboře.

Myšlenka je taková, že by se do budoucna každý, kdo bude chtít pracovat s dětmi ve vybraných činnostech, musel tímto certifikátem prokazovat.

Jen nové činy, nebo i ty staré?

Důvod zdržení je politický rozkol v otázce, jak nastavit evidenci, do které by byli zapisováni pachatelé odsouzení za násilné a sexuální trestné činy na dětech. Konkrétně, jak staré činy by se evidovaly.

Ještě před rokem přitom panovala shoda, že by do nového registru měli být zapsáni i pachatelé odsouzení před účinností chystaného zákona. Nyní se ale v pohledu začali politici rozcházet.

„Jsem přesvědčená, a mám to i podložené, že se o retroaktivitu nejedná, že se jedná o ochranu dětí,“ argumentuje členka podvýboru a poslankyně Barbora Urbanová (STAN). „Bez toho, že by byly vidět i zahlazené tresty, dětský certifikát nemá význam, od toho máme výpis z rejstříku trestů,“ upozorňuje.

A rozpačití jsou kromě ní i další poslanci podvýboru, jenž vznik dětského certifikátu inicioval.

„Ministr Blažek se k tomu obecně vyjádřil tak, že nemají shodu v koalici, což je opravdu katastrofa, hledat shodu na tom, jak ochránit děti před sexuálními predátory,“ zlobí se jeho předsedkyně Taťána Malá (ANO) a podotýká, že v řadě evropských států podobné opatření již existuje. „Není s tím žádný problém, jenom ministerstvo spravedlnosti a jeho úředníci hledají důvody pro to, proč to nejde napsat zpětně,“ dodává.

Stejně to vnímají i další členové, poslanci Marie Jílková (KDU-ČSL) a poslanec TOP 09 Michal Zuna. Bez toho, aby se do registru zapsali již odsouzení pachatelé, by byl certifikát podle nich bezzubý.

Trochu jiný pohled má Eva Decroix (ODS). „Opravdu to právně a odborně není úplně jednoduché. Nikdo nám neřekne, kde má být hranice. Má to být od 80. let?“ vnímá jako sporné.

Podle dvou ústavních právníků, které oslovila redakce iDNES.cz, by v tom ale problém být neměl. „Navržené opatření nepovažuji za problematické, jedná se o kvalifikační požadavek, věcně zcela odůvodněný a u kvalifikačních požadavků je naprosto běžné, že jsou do právních předpisů doplňovány průběžně. Důležité je, že se má jednat o pravomocně postižené lidi, kteří zneužívali či týrali děti. Ti by z práce s dětmi měli být vyloučeni,“ myslí si ústavní právník Jan Kudrna.

A podobně to vnímá i ústavní právník Jan Kysela. „Nezdá se mi, že tu jde o zakázanou pravou retroaktivitu. Někdo byl v minulosti odsouzen, žádný rejstřík neexistoval, nyní existuje, záznam o objektivní skutečnosti bude proveden. Nejde o opatření svévolné, sleduje nějaký odůvodněný veřejný zájem,“ vysvětluje Kysela. Podle něj sice lze zapisovat jen budoucí delikventy, že by zapsání i těch stávajících mohlo být považováno za další trest, si však nemyslí.