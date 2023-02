V Liberci soudí pedofila obžalovaného ze znásilnění dětí, část viny přiznal

U Krajského soudu v Liberci dnes začalo hlavní líčení v případu dvaatřicetiletého muže obžalovaného ze znásilnění sedmi dětí. Vinu částečně přiznal a svého jednání lituje. Z jeho dnešní výpovědi vyplynulo, že děti zneužíval od léta 2021 do jara 2022, kdy ho zadržela policie. Odmítl však, že by pohlavně zneužil chlapce. Hrozí mu pět až 12 let vězení.