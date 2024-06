Minuli jsme se s voliči, hodnotí Bartoš debakl Pirátů. Odejít z vlády nechce

Ve Sněmovně máte čtyři křesla, v Bruselu vám po eurovolbách zůstalo jedno. Jsou to přitom skoro přesně tři roky, co vám průzkumy dávaly před volbami do Sněmovny šance na post premiéra. Co se to za ty poslední roky s Piráty stalo?

Myslím, že s Piráty se nestalo nic. Lídr koalice (do Sněmovny) je vždy kandidátem na premiéra. Už když se mě na to tenkrát ptali, tak jsem říkal, že jsem lídr kandidátky. Během covidu jsme měli jako opoziční strana dobré preference, ale volby nám v koalici se Starosty bohužel nerozdaly nejsilnější karty v parlamentu. A i když jsme teď vládní strana, tak nám ta pozice úplně neumožňuje naplno rozehrát naše priority. Ale i přesto se nám z velké části pirátský program plnit daří.

Musíme zlepšit schopnost ukazovat výsledky naší práce v rámci vlády. Velké věci se nám podařily: zvýšení rodičáku, protikorupční legislativa, evidence konečných vlastníků a snad teď dotáhneme i legalizace konopí.