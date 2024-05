Eurovolby by podle průzkumu vyhrálo ANO. Na rozdíl od Pirátů a SPOLU mírně oslabilo

V porovnání s dubnem si ANO v průzkumu mírně pohoršilo, zatímco SPOLU a Piráti si polepšili. Piráti současně předběhli Starosty a nezávislé (STAN) a koalici SPD a Trikolory. Vedle nich by se do europarlamentu ještě dostala koalice Stačilo! v čele s komunisty a koalice Přísahy a Motoristů sobě.

SPOLU by v současné době získalo proti dubnu o 2,3 procentního bodu více hlasů a Piráti o dva body více. Naopak ANO ztratilo 1,4 bodu. Starostové, kteří by podle agentury nyní byli na čtvrtém místě s 8,1 procenta hlasů, odepsali proti dubnu 2,3 bodu. O 2,5 bodu si pohoršila koalice SPD s Trikolorou, kterou by aktuálně volilo 7,9 procenta Čechů.

Na šestém místě se umístilo Stačilo! s 7,7 procenta hlasů, což je o bod více než v dubnu. O 1,2 bodu na 7,2 procenta si polepšila koalice Přísahy a Motoristů.

Podle přepočtu na mandáty by ANO podle agentury získalo v europarlamentu šest křesel, SPOLU by mělo o jedno méně. Tři mandáty by měli Piráti a po dvou STAN, Stačilo! a koalice SPD s Trikolory. Koalice Přísahy a Motoristů by obsadila jedno místo.

Účast ve volbách by se na základě přepočtů STEM/MARK a jeho zkušeností z minulých let mohla pohybovat okolo 30 až 35 procent. „Je navíc třeba brát na zřetel, že evropské volby jsou z mnoha ohledů specifické a konečné výsledky mohou být ještě odlišné,“ doplnil Jan Burianec ze STEM/MARK.

Podle něj jsou svou účastí nejméně jistí voliči ANO, Pirátů a Přísahy. Naopak voliči SPOLU a SPD častěji uvádějí, že k volbám dorazí s jistotou. Patnáct procent lidí, kteří o své volební účasti uvažují, ještě neví, koho budou volit.

Aktuálního průzkumu se v době od 20. do 27. května zúčastnilo téměř 1 400 lidí starších 18 let.