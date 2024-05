Češi jsou nafoukaní, Západ nás vidí jako komunistický skanzen, řekl Topolánek

Podle Topolánka současná situace ve střední Evropě nesouvisí primárně s dobou strávenou jako součást Sovětského svazu. „Střední Evropa je determinovaná celou řadou křivd, územních nároků a drobných válek. Vždycky byla předmětem zájmu větších impérií,“ řekl.

Češi jsou podle něj trochu nafoukaní. „Tváříme se, že na jedné straně patříme do střední Evropy, na druhé straně jsme už Západ a na východ od Hodonína je Asie,“ řekl. Pro zbytek západního světa jsou tak podle něj Češi nečitelní. „Pořád nás trochu berou jako zvířátka zavřená v komunistickém skanzenu,“ dodal.

Při vstupu do Evropské unie mělo Česko podle Topolánka představu o ekonomickém míru a bezpečí. Ta se ale podle jeho slov nenaplnila. „Pak jsme do ní vstoupili a zjistili jsme, že jsme někde jinde,“ řekl. Dodal, že EU se ale mění s novými generacemi a její problémy se mohou časem vyřešit.

Podle bývalého premiéra Jiřího Rusnoka ale ne všechny státy vnímají Česko jako primárně postkomunistický stát. „Myslím, že záleží na tom, s kým mluvíte. Není to homogenní společnost. Znalost střední Evropy je velmi rozdílná, o něco lépe nás znají Rakušané a Němci, o něco méně ti za Rýnem a za Alpami,“ řekl.

Rusnok dodal, že není důvod lpět na tom, jak Česko ostatní státy označují. „Italové měli fašismus. Španělé měli do 70. let diktaturu. Nikdo nechodí a neříká – to jsou ty bývalé fašistické státy,“ řekl. Připomněl, že například ve Francii jsou v současnosti na vzestupu extremistická hnutí. „Nezabýval bych se nálepkami. Zabýval bych se prací. Jen to nás posune,“ doplnil.

Bývalý slovenský premiér Eduard Heger v diskuzním pořadu řekl, že autoritativní styl vlády se částečně vrací. Ruská propaganda se podle něj snaží oživit optimismus směrem ke vzpomínkám na dobu komunismu.

Heger uvedl, že západní lídři na začátku války na Ukrajině nevnímali hrozbu ruského prezidenta Vladimira Putina stejně tak, jako státy blíže Rusku. „Východní blok má zkušenost s komunistickým režimem. Je dobré, že to může zprostředkovat západním státům,“ dodal.

Právě na Slovensku je situace v posledních letech velmi vyhrocená. Podle Hegera je to proto, že některé strany používají strach jako nástroj v politické kampani. Připomněl například kampaň zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho, ve které označoval svého soupeře Ivana Korčoka za prezidenta války.