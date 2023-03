Buď to schválíte, nebo končíme. Topolánek radí Fialovi, ať vydírá poslance

„Je to déjà vu. Byli jsme v podobné situaci jako Fialova vláda. Zdědili jsme rozpočet s 230miliardovým schodkem. Bylo to podobné, ne tak vážné, nyní vidíme souběhy několika krizí. Přesto jsme okamžitě přepracovali rozpočet, což bylo nesmírně složité, a schválili Topolánkův batoh,“ vzpomínal expremiér v pořadu 360° na CNN Prima NEWS.

Topolánkovým batohem byl nazýván souhrn zhruba padesáti novel, který jeho vláda přijala v obdobně komplikované situaci, v jaké se nyní nachází Fialův kabinet. Proto mu radí, aby změny „nekouskoval“ a přišel s ucelenou reformou důchodového systému namísto jedné parametrické změny, která se týká valorizace důchodů.

„Měl jsem křehkou partu, musel jsem každý hlas zoufale shánět. Za tři roky vládnutí jsem dvakrát vládu a poslance postavil před jasné dilema: ,Buď to schválíte, nebo okamžitě končíme.’ Naprosto brutálním způsobem jsem je vydíral, že hypotéky, které mají nabrané, nebudou moci platit, protože podám demisi. Fiala se nachází v podobné situaci,“ konstatoval.

Podotkl, že snížením výšky valorizace premiér zatahuje záchrannou brzdu. „Důchodový účet byl už v propadu 21 miliard a pokud by se schválila valorizace v původním objemu, dostane se do minusu dalších 34 dalších miliard. Změna valorizace znamená jen minus 15 miliard. Důchodový účet vykazuje deficity a není možné ho financovat z běžných výdajů nebo zvyšovat daně,“ zdůraznil.

Podle Topolánka musí vláda něco s hlubokým schodkem rozpočtu a důchodovým systémem udělat. „Žádné radikální a šokové kroky už nejsou možné. Jedeme proti zdi a někdo musí pozvolna vybrat zatáčku. Vláda ztratila rok předsednictvím EU, něco mohla udělat už loni. Schvalování valorizace v legislativní nouzi přišlo v poslední chvíli a je diskutabilní, ale neznamená to, že ho nemůže udělat, naopak musí. Je to jen začátek začátku,“ uvedl.

Pavel je v „blbé situaci“

Pokud změna valorizace projde Senátem, bude klíč držet nový prezident Petr Pavel. Podle Topolánka je v „blbé situaci“. „Opozice ho dostává pod umělý tlak. Dělá to schválně, jako vše. Když nastoupí do funkce a podepíše to s ‚výrazem největšího odporu‘, bude opozice říkat, že je vládní kandidát a že si ho kabinet koupil. Pavlovi doporučuji, aby myslel na lid této země než na to, zda ho to mediálně poškodí, nebo ne,“ dodal.

V pořadu se k možnému podpisu novely vyjádřili i komentátoři Thomas Kulidakis a Martin Schmarcz. „Záleží na jeho politické základní a elementární inteligenci. Kdyby ji nepodepsal, tak i ti, kteří ho nevolili, by si řekli, že to může být i jejich prezident. Jeho politický kapitál by mohl stoupat. Ukázalo by se, že není pouhý spolupracovník vlády. Když podepíše, nerozhádá se s vládou Petra Fialy – která je nyní extrémně nepopulární – ale ulpí to i na něm. Všichni mu to budou vyčítat,“ zdůraznil Kulidakis.

Schmarcz měl přesně opačný názor. „Kdybych byl na místě Fialy, tak kdyby to Pavel nepodepsal, bral bych to jako velký podraz. Pro vládu by to byl velký problém přehlasovat. Je to obráceně – když to podepíše, plní svou roli prezidenta a rozhoduje. Kdyby novelu zákona vetoval, postaví se na stranu Andreje Babiše (ANO) proti Fialovi. Prezident má podepisovat zákony. Doufám, že nepůjde v šlépějích Miloše Zemana. Vláda si ho nevybrala proto, aby tam měli druhého Zemana s lidskou tváří,“ prohlásil.