Důchody budou relativně nižší a ve vyšším věku. Nejde to jinak, říká Rusnok

Jak by podle vás měl vypadat ideální důchodový systém?

Ideální svět v realitě neexistuje, totéž platí pro důchodový systém. Každý takový systém je vždy odrazem vývoje dané společnosti, její ekonomiky, demografie, způsobu života, sociálních hodnot i kultury a v čase se mění. V optimálním případě v zemi našeho typu – tedy zemi ekonomicky vyspělé s věkově velmi zralou populací – by měl být tento systém schopen především flexibilně reagovat na měnící se podmínky, tj. zejména na demografickou strukturu a charakter trhu práce, a měl by být financovatelný na udržitelné bázi.

Můžeme se inspirovat v zahraničí?

Nejlépe hodnocené systémy na světě obvykle vhodně kombinují oba základní typy financování – průběžný a kapitálový (spořicí) pilíř. Stejně tak musí dobrý penzijní systém zajistit přiměřenou rovnováhu mezi solidaritou mezigenerační a solidaritou intragenerační, tedy adekvátní zásluhovost.

Za odpovídající náhradový poměr mezi důchodem a mzdou, kdy je měřen čistý důchod a čistá mzda, je ve vyspělém světě všeobecně považováno rozpětí 2/3 až 3/4 souhrnně ze všech pilířů. Mezi nejlépe hodnocené země v tomto ohledu dlouhodobě patří země severu Evropy, zejména Dánsko, Island, Švédsko. Dále například Nizozemsko, Austrálie, Kanada nebo Singapur.