Strašení válkou bylo silnější, říká k Pellegrinimu slovenský expremiér Heger

Co říkáte na výsledky prezidentských voleb?

Samozřejmě mě to netěší, protože jsem přál vítězství Ivanu Korčokovi. Ale to je realita, kterou tu máme. Gratuluji nově zvolenému prezidentovi, respektuji vůli občanů Slovenské republiky, kteří se takto rozhodli. Mrzí mě, že během kampaně mezi prvním a druhým kolem voleb sehrálo nejsilnější úlohu strašení válkou. Sousedíme s Ukrajinou, lidí se to bytostně dotýká a jde jim to pod kůži. Musíme investovat do toho, abychom lidem vysvětlovali a učili je rozeznávat pravdu od lži. Je totiž úplnou lží, že by Ivan Korčok zatáhl zemi do války. Bylo mu to zákeřně připisováno a to zřejmě rozhodlo druhé kolo.

Myslíte si, že se do výsledku a rozdílu mezi oběma kandidáty promítly hlasy Štefana Harabina, který v prvním kole skončil třetí?

Neumím to úplně odhadnout, ale je to možné. I účast stoupla, takže si myslím, že se Peteru Pellegrinimu podařilo lidi zmobilizovat a ti šli volit „prezidenta míru“, což je úplný nesmysl, protože nic takového neexistuje. Ale je to přirozené, strach je mobilizační. Ale je to strach založený na lži. Také Ivan Korčok mobilizoval, účast je na slovenské poměry neobvyklá.

Myslíte si, že Ivan Korčok nějak využije podporu, které se mu dostalo, a že třeba založí nějakou politickou stranu?

To uvidíme, v každém případě si myslím, že ať už je dnešní večer jakkoliv bolestivý, musíme si uvědomit, že nás čeká mnoho práce. A to proto, abychom dokázali ten populismus, který teď na Slovensku bují, nějakým způsobem umrtvovat. Abychom mohli lidem otevírat oči.

A vy s ním jednáte o spolupráci?

Vůbec. Myslím, že se plně soustředil na prezidentskou kampaň, což je správné. Uvidíme, co se bude dít dál.

Ve vaší straně Demokrati byste Ivana Korčoka nechtěl?

Osobně si myslím, že je důležitější, aby využil svůj politický kapitál na to, aby přinesl naději a možná i posun v demokratických stranách, v dnešní opozici. Aby přinesl náboj. Spolupráce je úplně klíčová.

Jak to podle vás teď bude na Slovensku s novým prezidentem vypadat?

Bude pokračovat to, co vidíme. Bude tam velmi silné propojení mezi Pellegrinim na jedné straně a Robertem Ficem a Andrejem Dankem na druhé. Pellegrini bude takříkajíc koaliční prezident a vůbec mě nepřekvapí, pokud se budou konat i nějaké koaliční rady, kde bude Peter Pellegrini přítomný, i když to samozřejmě budou nazývat nějak jinak. Možná se to bude dít přímo v prezidentském paláci. Nečekám, se realita nějak změní. Ten jejich válec může ještě zesílit, což je děsivá myšlenka, ale o to víc je třeba se na ni připravit a zabojovat o demokracii na Slovensku.

Hrozí s odchodem Pellegriniho do prezidentského paláce rozpad jeho strany Hlas?

Je to možné, ale nemyslím si, že to bude znamenat rozpad koalice.