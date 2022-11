Trpím nevyléčitelným poškozením nervů, tvrdí Britney Spears

Britney Spears o svých zdravotních problémech napsala při dalším tanečním příspěvku na sociálních sítích. Tvrdí, že má poškozené nervy na pravé straně těla. Bolest a necitlivost ovlivnily její spánek, ale zjistila, že tanec pomáhá zmírnit některé příznaky.

„Někdy dochází k poškození nervů, když do mozku neproudí dostatek kyslíku. Váš mozek se doslova vypne. Bla bla bla, to všichni známe. V tom případě jsem nedýchala, když jsem tam byla… Poškození nervů způsobuje, že části vašeho těla znecitliví,“ napsala na Instagramu s tím, že se tak třikrát týdně probouzí s úplně necitlivýma rukama, zatímco na pravé straně těla pociťuje mravenčení a jehličky.

„Vystřeluje mi to až do krku a nejhůř to bolí na spáncích. Píchá to a je to děsivé. Poslední tři roky, co jsem se dostala z toho místa, jsem byla v mírném stavu bezvědomí. Nemohla jsem tomu čelit,“ uvedla zřejmě s narážkou na zdravotnické zařízení, kam ji zavřeli proti její vůli v roce 2019. V té době byl už deset let na základě soudního nařízení po zpěvaččině zhroucení jejím poručníkem otec.

Spears dodala, že na její poškození nervů neexistuje žádný lék. Přišla ovšem na to, že necítí bolest, když tančí. „Jako by moje mysl doslova zamířila na místo mého vnitřního dítěte. A i když se nehýbu jako dřív, opravdu věřím, že moje víra v to mi dala sílu. Díkybohu jsem konečně našla lék, kdy skutečně cítím, jak mi kyslík proudí do mozku a krkem,“ napsala.

„Moje oči jsou teď otevřenější a dokážu správně držet hlavu nahoře. Udělala jsem dobře, že jsem se to snažila vytáhnout. Ať tak či onak, je mi mnohem lépe, můžu dýchat. Cítím se chytřejší, protože, Ježíši, teď už můžu dýchat… Posílám všechnu svou lásku každému z vás. Tohle jsem já dnes ráno. Teď budu luxovat!!!’ ukončila příspěvek.