Synové ji nechtějí vidět. I kvůli nahotě, říká exmanžel Britney Spears

„Kluci se rozhodli, že se s ní teď nebudou vídat. Je to už několik měsíců, co ji viděli naposledy. Rozhodli se, že na její svatbu nepůjdou,“ uvedl Kevin Federline v interview pro ITV s tím, že podle něj synům vadí také to, jak se matka pořád ukazuje na Instagramu nahá.

„Snažím se jim vysvětlit: ‚Podívejte, možná je to jen další způsob, jak se snaží vyjádřit sama sebe.‘ Ale to nic nemění na tom, co to s nimi dělá. Je to drsné. Nedokážu si představit, jaké to je být teenagerem, který musí jít na střední školu.“

Hudebník a producent se rozhovoru pro televizi ITV vyjádřil také k třináctileté nucené správě zpěvačky jejím otcem. Federline je přesvědčený, že Jamie Spears svou dceru zachránil.

Britney Spears se vyjádření exmanžela nelíbila a reagovala na ně v příspěvku na Instagramu. „Je mi smutno, když slyším, že se můj bývalý manžel rozhodl diskutovat o vztahu mezi mnou a mými dětmi. Výchova dospívajících chlapců není nikdy pro nikoho snadná. Dala jsem jim všechno,“ napsala s tím, že její matka ji přesvědčila, aby syny po rozvodu svěřila jejich otci.

Na sociálních sítích se vyjádřil i třetí manžel Britney Spears Sam Asghari (28), kterého si zpěvačka vzala letos v červnu. Podle něj jsou sdílené fotky a videa Britney mnohem cudnější než ty, které v reklamách sdílejí ostatní.

Daily Mail Online @MailOnline WORLD EXCLUSIVE: Britney Spears' ex breaks silence to reveal her sons have chosen not to see her for MONTHS https://t.co/gXtZNAahUG https://t.co/i17t1mskD3 oblíbit odpovědět

„Neměl právo na prohlášení ohledně toho, že se děti distancovaly a je nezodpovědné toto prohlášení učinit veřejně. Chlapci jsou velmi chytří a brzy jim bude 18, aby se mohli sami rozhodovat, a možná si nakonec uvědomí, že ‚těžké‘ bylo mít otce, který více než 15 let nebyl moc dobrým vzorem,“ napsal Asghari.

Dodal, že ačkoli exmanžela své choti osobně nezná, nemá proti němu nic kromě toho, že se rozhodl urážet jeho ženu. Nelíbí se mu také, že schvaluje nucenou správu zpěvačky, kterou označil za třináctileté vězení.