Třetí otázka byla, jestli to maminku nebolelo. Mazánek o nejhorší chvíli u kriminálky

Leccos se můžeme dozvědět v novém českém filmu Lesní vrah. A co nyní bývalý elitní kriminalista dělá? „Dnes pracuji na letecké službě, mám na starosti dispečink, tedy plánování a řízení letů.“

Viktor Kalivoda se prý přiznal hned, jak jste ho zatkli. Jak na to dneska vzpomínáte?

Hned po svém zadržení nám ještě v autě řekl: „Ano, jsem to já, kdo střílel.“ Myslím, že mu vůbec nešlo o to, aby se nějakým způsobem snažil utajit, co udělal. Spíš naopak. Potřeboval, aby vešel ve známost, je to ostatně i v souladu s tím, na co se později odkazoval, tedy na Olgu Hepnarovou, která také zabíjela veřejně (1951–1975, masová vražedkyně, která v roce 1973 usmrtila osm lidí, když úmyslně vjela nákladním autem na tramvajovou zastávku v Praze, pozn. red.). On postupoval stejně, akorát k tomu hlavnímu cíli, k němuž jeho jednání směřovalo, tedy k útoku v pražském metru, už vlastně nedošlo. Ale chtěl, aby se vědělo, že to je on, kdo se snaží nějakým způsobem potrestat nefunkční společnost.