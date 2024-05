O násilí, bulimii i cestě s psychedeliky. Teď se mám líp, říká Vlastina Svátková

Kolikrát a v jakých situacích jste se cítila úplně na dně?

Zrovna nedávno, ani ne před rokem jsem na jednom takovém krásném dně byla a bylo to dno, které bylo pro můj další život hodně důležité. Už delší dobu jsem stagnovala, nežila život v radosti, fungovala jen jako robot, který má pocit, že si nemůže dovolit zastavit se a jen tak být v lehkosti. Protože musím přece tohle a tamto, uživit děti, sehnat práci, opravit dům, střechu, kam zatéká, bez partnera, co by mě obejmul.

Antidepresiva ne, ale cesta psychedelik mě vždycky přitahovala a nakonec to byla jedna z nejúžasnějších cest k sobě samé.