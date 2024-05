Životní prostředí v Československu patřilo k nejhorším na světě, líčí vědec

Mohl by se dnes člověk v Čechách bez strachu napít z řeky jako někde v Norsku?

Určitě je dnes situace podstatně lepší, než byla řekněme před třiceti čtyřiceti lety. Tím, že komunismus padl, se těmto věcem začala věnovat nejen pozornost, ale i nemalé finance. A pokud se podíváte ještě hlouběji do minulosti, neřekl bych, že by situace byla lepší než dnes. Ale stejně bych pít vodu z řek nedoporučoval, protože to nikdy není úplně bez hygienického rizika.

Příjemné středomořské podnebí nás určitě nečeká, opravdu čekejme spíš počasí plné výkyvů a extrémů, kdy se budou střídat prudké srážky i sucha. A sucha mohou být nepochybně delší.