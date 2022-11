Bylo vám někdy líto, že jste se místo policejního vyšetřovatele nestal slavným fotbalistou?

To se rozhodlo už v mých sedmnácti, což je takový telecí věk. Hrál jsem za Spartu a měl přejít do ligového dorostu, ale nějak jsem si nepadl do oka s trenérem Jarabinským a ze dne na den skončil. Samozřejmě mě to mrzelo.

Může to být zdánlivě slušný svědek, jenže během normálního hovoru mu položíte nějakou otázku, která ho vyprovokuje k nečekaně bouřlivé reakci.