Anální sex je výzva. Nejvíc tabu je však v Česku jiná praktika, říká průzkum

Orální sex Česko akceptuje. V průzkumu se ocitl mimo praktiky, které jsou většinově tabu.

Začněme od oněch nejakceptovatelnějších dovádění. Jejich žebříčkem průzkum, jehož se účastnilo přes 500 mužů a 500 žen z České republiky, nepřekvapuje. Klasickou soulož přitom vynechává, dopřává jí status, který nedává zpochybňování prostor. Docela neotřesitelnou pozici však měla v průzkumu též masturbace, jako zcela přijatelnou ji vnímá sedm zpovídaných z deseti, zcela ji odmítají jen asi čtyři procenta. Jinými slovy, autoerotika je již naprosto součástí konvenčního sexu, nemusí se obhajovat.

Jistě i proto odkládáme předsudky k erotickým pomůckám. Zcela přijatelné byly pro 43 dotazovaných, dalších 24 procent je považovalo za spíše akceptovatelné. Za hranicí byly, z osobního hlediska, jen pro pouhých pět procent respondentů a respondentek. Stejné množství však mělo za to, že jsou erotické pomůcky zcela nepřijatelné i pro společnost jako celek. A byl to tedy velmi mylný úsudek.

Obdobně silné postavení jako autoerotika a erotické pomůcky má orální sex, zcela přijatelný je pro 60 procent lidí, o něco víc mu přejí muži. Anální sex již znejistěl zpovídané silněji, za zcela nebo spíše nepřijatelný ho označilo 40 procent.

Napříč kategoriemi přitom platilo, že otevřenější byli mladší lidé, věkové skupiny od osmnácti do devětadvaceti let, starší byli, aniž by to překvapovalo, konformnější. Kromě toho průzkum, prováděla ho agentura STEM/MARK pro erotický obchod Růžový slon, zjistil, že tolerantnější jsou i k méně obvyklým hrátkám muži, rovněž lidé s vysokoškolským vzděláním, z domácností s vyššími příjmy.

U dalších praktik však vzrůstal odstup všech kategorií dotazovaných.