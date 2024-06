Kokain vyráběl lékárník, doporučoval papež. Projděte dějiny bílého prášku

Než společnost zjistila následky užívání kokainu, morfia, heroinu, prošla ony látky i lékárnami.

„A kokain a kokain, a to je safra moc fajn, a kokain a kokain, je moc fajn.“ Píseň věnovaná bílému prášku, vyšla v roce 1924 v edici příznačně nazvané Veselost, rozhodně nemluvila v hádankách a skrývačkách. „Když je někde pivo brynda, tak se z kapsy kokain vyndá, šňupne se a máme hned, pivo jako malvaz – med,“ doporučovala.

Dvacátá léta v Česku byla kokainem poznamenaná, zapadalo to přitom do celkové atmosféry. Po jatkách první světové války se týraná společnost opravdu snažila veselit. Ostatně, pochopení pro to měl i časopis Čech, který nesl podtitul „politický týdeník katolický“. „Nedivte se národu, že se baví. Nezazlívejte mu toho. Přejte mu to,“ psal s nečekanou benevolencí a pochopením a vysvětloval: „Naše národní domácnost je rozvrácena. Proto tolik opia, orgií a zábav. Nikde prý se národ tak nebaví, jako v naší republice.“

Součástí oné zábavy byl i kokain. Rozhodně nebyl drogou chudých mas. „Víš, já koksaře nemám rád. Buďto jsou to mezinárodní lumpové, co pak upláchnou za hranice, nebo pražští hlavouni, kteří koukali pak všechno zaretušovat,“ říkal ostatně filmový rada Vacátko.

Kokain však byl rozšířenější, než bychom čekali. Bílo pod nosem neměl rozhodně jenom Hugo Haas.