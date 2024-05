Nekonečné porady, kupa papírování. Sabotážní manuál CIA připomíná korporát

Sabotážní doporučení předchůdkyně CIA upomínají na praktiky mnohých pracovišť, jejich managementů, byrokracie i personálu.

Barvitý dokument sahá ke švejkování, předstírání hlouposti, trvání na plnění nejmalichernějších předpisů do nejzbytečnějšího detailu. Otevírá dokořán dveře kreativitě, pokud jde o přešlapy, nedorozumění, zdánlivě provozním chybám a zádrhelům. Bere všechno, co dovede vnést na pracoviště chaos, paralyzovat nebo alespoň zpomalit provoz. Co vytváří, jak návod píše, „nepříjemné situace“.

Text přitom nejprve upřesňuje, že existují dva typy sabotáže. Poznamenává, že si nebude všímat té, která vyžaduje složité plánování a trénované aktéry. Podtrhuje, že se zaměří na tu, která se nabízí prostým občanům a která nese nejmenší riziko vyzrazení a trestu. Na podvratnou aktivitu, k níž nejsou potřeba speciální nástroje, která si vystačí s „lidským prvkem“. Která spočívá v prodlevách, nepovedenostech, komplikacích, které se prostě stávají docela běžně, občan sabotér by měl jen odhalit, kde mu pro ně jeho pracovní činnost nabízí největší prostor a záminku.

Brožurka samotná, v lednu 1944 ji podepsal ředitel Úřadu pro strategické služby William J. Donovan, pro takové sabotáže vidí spoustu příležitostí.