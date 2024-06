Urážka boxu, ale svůdná. Neodolatelný půvab influencerského mlácení se

Přirozeně, erotické prvky nemohou chybět, i ty dělají obsah. Influencerky Amber O'Donnellová a Whitney Johnsová

Rozporuplnost onoho jevu naznačují už slova, jimiž se o něm mluví. „Není to box, jak ho znáte,“ snaží se některé články opatrně našlapovat kolem neurčité povahy show. „Influenceři redefinují box pro tiktokerskou generaci,“ přibližuje životodárné spojení se sociálními sítěmi titulek The Guardian.

„Fenomén, co přinesl obří davy nových sledujících sportu, který přichází o popularitu,“ naznačuje se modernizace a pomoc klasickému boxu, kterou má trend přinášet. Případně se bez milosti věští: „Je to něco, co nechá starý, nudný, přežitý box daleko za sebou.“

V praxi to vypadá i tak, že se v ringu proti sobě tupě klátí dvě obézní postavy v boxerkách, jedna už má trenky jen na půl žerdi. Funí, potí se, klopýtají, mávají rukama, jako by odháněly komáry. Hrozí samovolným pádem na zem, prostě z ochablosti, infarktem. Pořadatelé jejich souboj promovali jako „800 liber, jeden ring“, to podle součtu jejich hmotnosti, v převodu by to bylo něco přes 362 kilogramů.

Jenže dohromady poskládali oba youtubeři známí jako Boogie 2988 a WingsOfRedemption taky na 45 milionů sledujících. Jejich publikum zaplnilo v roce 2023 celou arénu Wembley, dalších 400 tisíc si zaplatilo sledování online. Jako „box“ to byla fraška, komedie, potrhlost, nedůstojná imitace. Jako zábava to byl svět sám pro sebe. Jako byznys to jelo jako promazané soustrojí, které se napojilo na říši influencerů a celebrit sociálních sítí všeho druhu.

Celé to však začalo jako vlastně obyčejné influencerské frajerské špičkování.