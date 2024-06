OBRAZEM: Ta kočka se tam přece vešla. Legrační fotky zvířat znají vítěze

Spiklenecké kočky, zvědavé kočky, kung-fu kočka. Psi v letu, pes ve sněhu. Fotografická soutěž Comeda Pet Photography Awards si všímá legrace, kterou do života vnášejí domácí mazlíčci. Jejím vítězem se stal v roce 2024 Hektor. Psík, který si troufl na to, co se v kočičím podání zdálo tak snadné. Zjistil, že to byl komplot, podvod, past. Kočičí dvířka jsou jen pro kočky, dokládá fotka Sarah Haskellwithové. Stala se celkovou vítězkou.