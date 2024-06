Znásilnil a svázal švihadlem. Deviant pořádal orgie už na základní škole

Móda velmi krátkých sukní, tedy minisukní, kulminovala někdy ve druhé půli šedesátých a v první půli sedmdesátých let a celkem dobře to je vidět i v některých filmech jinak celkem pruderní československé kinematografie té doby. Mladá maminka, která se sklonila ke kočárku v onom červnovém létě 1974 na pražském Žižkově, ukázala světu bezděčně leccos a nikdy se nedozvěděla, že vyprovokovala k činu úchylného pachatele – jak uvedl do protokolu o více než rok později.

Kristýnka byla znásilněná a silně škrcená, přežila jen se štěstím – díky tomu, že na toalety vešly dvě dívky. Ty vypověděly, že neznámý se před nimi schoval v kabince.