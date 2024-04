Nejkrutější či nejotylejší. Panovnická kniha rekordů aneb Nej českých vládců

Od knížete Bořivoje po posledního tuzemského panovníka, císaře Karla I., vládlo českým zemím šedesát knížat nebo králů. Není to jednoznačné, neboť i někteří cizí vládci si nárokovali český knížecí stolec či královský trůn a za české panovníky se spíš prohlašovali, než že by vládli. Každý z nejvyšších představitelů monarchie má nějaké to nej. Ať se týkalo povahových rysů, vzhledu, doby a způsobu vlády, či zkrátka stylu života. Kdo byl nejkrutější, kdo nejbojácnější, kdo nejchamtivější a kdo nejšílenější? | foto: montáž: TÉMA